Демонтаж колишньої Арки дружби народів: у КМДА заявили про небезпеку

Демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним. Такою думкою у відповідь на рішення Мінкульту про позбавлення її статусу пам'ятки поділилися в КМДА.

Про це йшлося в коментарі директорки департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марини Соловйової "Суспільному" для програми "Культура на часі".

Зазначимо, що Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом визнало колишню Арку дружби народів у Києві такою, що не підлягає занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, тож монумент втратив статус пам’ятки історії та може бути демонтований. Але в КМДА вважають, що це поспішне рішення і знесення арки може бути небезпечним.

Соловйова нагадала, що 2022 року Київська міська адміністрація перейменувала Арку дружби народів на Арку Свободи українського народу. Відповідно департамент підготував облікову документацію та передав до Мінкульту.

Проте там в односторонньому порядку вирішили зняти природоохоронний статус з памʼятки. За словами директорки департаменту охорони культурної спадщини КМДА, тепер відомство хоче, щоб Київська міська адміністрація здійснила роботи з демонтажу.

Але за словами Соловйової, і КМДА, і департамент не погоджуються з таким рішенням.

"Знаєте, арка символізує толерантність українського народу. Взагалі український народ був дуже толерантним і до всіх націй, і до всіх віросповідань, і до всіх спільнот. Сьогодні саме таке бачення є у суспільства. До мене в департамент приходили люди, які казали, що арка розташована поряд з Європейською площею, тому мають бути європейські цінності, саме толерантність", – зазначила Соловйова.

Ба більше, за її словами, демонтаж може бути небезпечним, адже певні обʼєкти цієї памʼятки утворюють підпірну стіну, щоб там не було зсуву. Тому демонтаж об'єкта дуже складний, дорогий і небезпечний.

Вона зазначила, що попри закиди, що арку, незважаючи на перейменування, продовжують називати "Аркою дружби народів" – це лише сила звички.

"Спочатку вулиця Артема була Артема, потім перейменували в Січових Стрільців. І сьогодні вже всі забули, яка була назва, і всі звуть її Січових Стрільців", – пояснила директорка.

Також вона поділилася, що за чутками, на місці арки хочуть влаштувати меморіал загиблим героям, але наразі відповідної документації щодо планів на цю територію немає.

Позиція Міністерства культури та інформаційної політики

Нагадаємо, напередодні Міністерство культури та інформаційної політики заявило, що Арка дружби народів у Києві, встановлена 1982 року з нагоди святкування 60-річчя утворення СРСР і 65-ї річниці Жовтневого перевороту 1917 року, належить до символіки російської імперської політики та підлягає цілковитому демонтажу.

"В суспільній свідомості киян монумент ототожнюється з радянським режимом, невипадково мешканці столиці називають його "ярмом". Позбавляючись монументального "ярма", ми звільняємося від залишків радянської диктатури та російського імперського впливу", – підсумував т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Раніше ТСН.ua повідомляв про пошкодження мережі холодного водопостачання з витоком води на проїжджу частину, що сталося на бульварі Жуля Верна в Києві.

Читайте також: