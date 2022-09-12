Деморалізація повна, пиячать і готуються до відступу: Гайдай про окупантів в Лисичанську і Сєвєродонецьку

Зокрема і окупантів в Лисичанську і Сєвєродонецьку.

Про це розповів голова ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

"Від бурятів до так званих ЛНР-івців, кадирівців – тих взагалі вже давним давно не видно, там – деморалізація повна", - каже Гайдай.

Він зазначив, що місцеві жителі повідомляють про те, що окупанти готуються відступати.

"Місцеві бачать, як стоять вантажівки, чекають завантаження військові. Але чекають з пляшками, пиячать. Ну і вже зрозуміло, що все ж таки вони готуються відступати. Єдине, що треба нам бути готовими до того, що це – не парад – українська армія не парадом заходить на Луганщину, а відвойовується кожний населений пункт, кожний метр, і досі, на жаль, гинуть наші захисники, або поранені. Тому тут не треба розслаблятись і допомагати треба до останнього", - резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, українські військові перебувають уже на околицях Лисичанська на Луганщині.

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