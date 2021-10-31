Церковне свято 1 листопада: перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського, в народі - Іванів день

Якщо цього дня йшов сніг і було холодно, то й весну слід було чекати пізню та холодну; якщо траплялася відлига – наступна весна обіцяла бути теплою.

1 листопада православна церква вшановує перенесення мощів преподобного Іоанна Рильського — святого, який вшановується як покровитель болгарського народу.

Історія свята

Іоанн народився наприкінці 9 століття у сім'ї благочестивих селян у селі Скріно. Хлопчик рано втратив батьків і в дитинстві почав працювати пастухом. Якось господар стада побив Іоанна за те, що той втратив корову з теляткою. Хлопчик звернувся з молитвою до Бога, і у відповідь з'явилося диво: пастух знайшов пропажу, а потім переніс теля через річку, ідучи по воді, як по суші. Хазяїн же, побачивши це, щедро нагородив юнака.

Пізніше Іоанн вступив послушником до одного з прилеглих монастирів, де навчився читати і писати, почав вивчати богословські книги. Через деякий час він прийняв чернечий постриг і усамітнився в лісі, оселившись у сплетені з хмизу хатині. Одного разу на його оселю напали розбійники, і Іван був змушений переселитися до печери. Там він прожив 12 років, творячи молитви і дотримуючись посту. Зрештою слава про преподобного поширилася світом, і до нього почали приходити хворі, шукаючи в нього зцілення. Рятуючись від уваги людей, Іоанн перейшов до іншої печери, де трудився сім років, терплячи спокуси від бісів.

Але це місце перебування святого стало відомо. Навколо печери Іоанна стали селитися паломники, які шукали усамітнення, і тут виник монастир. Спочатку ченці жили у хатинах, потім звели храм та спорудили келії. Преподобний Іоанн став ігуменом обителі, наставляючи братію прикладом праведного життя. Перед смертю святий обрав наступника, а сам пішов у печеру, де провів останні п'ять років.

Через 30 років після смерті Іоанн з'явився ігумену Рильського монастиря і велів перенести його мощі в місто Средець (нині Софія). Мощі святого були виявлені нетлінними.

Народні традиції і прикмети

На Русі в Іванів день проводжали осінь та зустрічали зиму. З цього часу розпочиналися справжні морози. "Хто в листопаді не мерзне, тому і в хрещенську холоднечу не замерзнути", — казали в народі. Спостерігали також за погодою: якщо йшов сніг і було холодно, то й весну слід було чекати пізню та холодну; якщо траплялася відлига – наступна весна обіцяла бути теплою.

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Вночі випав сніг в невеликій кількості, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять потужні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів, сира погода, але перший сніг випав і не тане – навесні багато пролісків буде.

Добре підмерзла земля перед снігопадом – чекай врожайного року.

Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.

Сорока скаче біля будинку – за прикметами, чекай новин.

Що заборонено робити 1 листопада

Сьогодні не можна залишати на ніч сушити речі на вулиці.

Якщо почуєте цього дня кроки за своєю спиною – не обертайтеся.

Не можна в цей день відмовляти у милостині, інакше можна жити увесь рік в злиднях.

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