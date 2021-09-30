День ангела 1 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 1 жовтня святкують: Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Іван, Іларіон, Ірина, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Софія.

Чоловічі іменини

Аркадій

Ім'я Аркадій походить від грецького слова "аркадос", що означає жителя Аркадії (регіон Древньої Греції). У дитинстві для батьків Аркадій найбільша радість в сім'ї. Він товариський, здатний згладити й погасити конфлікт у колективі, обов'язковий і завжди намагається виконати обіцяне. Аркадій вірний у шлюбі, і сім'я – головне в його житті. Заради сім'ї Аркадій пожертвує кар'єрою й роботою, що буде забирати в нього час на шкоду взаємин із близькими.

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Веніамін

Веніамін – це ім'я давньоєврейського походження, яке мовою оригіналу звучало як Біньямін. У перекладі має значення "син правої руки". Іноді ще перекладається як "щасливий син", але це більш вільне трактування, хоча воно більше відображає суть. Веніамін – впевнений і самостійний чоловік, який попри свою мужність наділений м'яким і добрим характером. Він користується великою популярністю у жінок, та й взагалі часто стає негласним лідером думок.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Жіночі іменини

Аріадна

Ім'я Аріадна прийшло до нас із давньої Греції і безпосередньо пов'язано з її міфами. Вперше ім'я Аріадна зустрічається в відомій поемі Гомера "Іліаді". Головні якості Аріадни – доброта, позитивний настрій і комунікабельність. Вона оптимістично налаштована особа і іноді складається враження, що не існує таких речей, які можуть засмутити її. Ці якості притягують до Аріадни багато людей, так що коло її спілкування дуже широке.

Ірина

Лінгвісти вважають, що ім'я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени і у перекладі означає "світ" або "спокій". Ірина – активна, дружелюбна, цілеспрямована. Її активна життєва позиція іноді настільки разюча на тлі інших людей, що кидається в очі. Цілеспрямованість допомагає їй в просуванні по службі. Вона відповідальна і легко уживається в колективі. Іра любить похвалу, це може проявлятися у так званому "синдрому відмінниці". Сім'я у Ірини посідає хоч і важливе, але часто не перше місце. Вона не любить підкорятися і шукає партнера або рівного або вже з дуже вираженими лідерськими якостями.

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Софія

В перекладі з давньогрецької ім'я Софія означає "мудрість". На світанку християнства прославилася свята Софія і її дочки – Віра, Надія і Любов. Жінки з ім'ям Софія часто знаходять себе у творчості, науці, журналістиці або відкривають свій бізнес, до того ж ведуть його дуже успішно. Вони завжди готові прийти на допомогу. Найчастіше у Софії натура лідера. Крім цього, вона працьовита і послідовна, їй властиво ухвалювати ретельно обдумані рішення.

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