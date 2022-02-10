День ангела 10 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 10 лютого святкують свій День Ангела.

10 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 8 імен: Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Леонтій, Гнат, Федір, Ольга.

Чоловічі імена 10 лютого

Володимир

Походить зі старонімецької мови і означає “велика влада”. І дитинстві Володимир активний і досить здібний хлопчик. Він володіє добре розвиненими лідерськими здібностями, легко і з радістю вчиться. В дорослому віці стає допитливим, має широкі погляди. Цікаві факти про ім’я Володимир: на роботу трудоголік, який любить все доводити до кінця.

Варфоломій

Прийшло до нас від давньоєврейського імені “Бар-Талмай”, що означає “син Таламея”. В дитинстві Варфоломій загадковий і творчий хлопчик, який вміє тримати почуття і емоції під контролем. В дорослому віці стає романтичним, делікатним. Цей чоловік природжений артист. Цікаві факти про ім’я Варфоломій: він дуже начитаний, кмітливий, часто пов’язує життя з наукою.

Георгій

Ім’я можна перекласти з давньогрецької мови як “землероб”. В дитинстві Георгій справжній меланхолік. І ця риса характеру супроводжуватиме його все життя. В дорослому віці стає нестриманим та дещо емоційно нестійким. Цікаві факти про ім’я Георгій: сором’язливий чоловік, який часто боїться розповісти про свої бажання.

Вольдемар

Старонімецьке ім’я, яке означає “відомий владика”. В дитинстві Вольдемар активний хлопчик, але клопотів своїм батькам він не приносить. Досить добре вчиться. В дорослому віці стає прагматичним скептиком. Часто сам собі створює проблеми. Цікаві факти про ім’я Вольдемар: любить одну супутницю все життя.

10 лютого іменини святкують Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Гнат, Леонтій, Федір / Pexels

Леонтій

З’явилося ім’я в давній Греції і перекладається як “левиний”. В дитинстві Леонтій має вольовий, сильний та відповідальний характер. Він завжди відстоює свою позицію. В дорослому віці стає акуратним, педантичним, успішним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Леонтіс: пізно одружується, шукає привабливу і енергійну дружину.

Гнат

Прийшло ім’я з латині і означає “загадковий”. В дитинстві Гнат легко заводиться, відрізняється вибуховим характером, в нього часто трапляються істерики. Але й розвеселити малюка досить просто. В дорослому віці стає непостійним і пристрасним в коханні. Цікаві факти про ім’я Гнат: готовий ризикувати і часто починає справи з нуля.

Федір

Має грецьке походження і перекладається як “дар Бога”. В дитинстві Федір цілеспрямований і чесний хлопчик. Він добре вчиться, любить пізнавати все нове. В дорослому віці стає потайливим та акуратним. Цікаві факти про ім’я Федір: з раннього віку починає ретельно планувати своє життя.

Жіночі імена 10 лютого

10 лютого день ангела святкує Ольга / Pexels

Ольга

Ім’я походить зі скандинавської мови і означає “свята”. В дитинстві Ольга контактна і активна дівчинка, яка не любить ділитися з оточуючими своїми думками. Особливо вчитися не любить, але швидко схоплює нові знання. В дорослому віці стає вольовою та сильною жінкою. Цікаві факти про ім’я Ольга: потайлива, любить робити вигляд товариської і доброзичливої.

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