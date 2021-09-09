День ангела 10 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 25 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 10 вересня святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Веніамін, Ганна, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Іван, Гнат, Іларіон, Йосип, Леонтій, Макар, Мойсей, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Сусанна, Федір, Юхим.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно

Арсеній

Ім'я Арсеній походить з грецької мови і в перекладі означає "чоловічий" або "мужній". Арсенію притаманні егоїзм і самолюбство. Водночас він може бути сором'язливим і добродушним чоловіком.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Веніамін

Веніамін – це ім'я давньоєврейського походження, яке мовою оригіналу звучало як Біньямін. У перекладі має значення "син правої руки". Іноді ще перекладається як "щасливий син", але це більш вільне трактування, хоча воно більше відображає суть. Веніамін – впевнений і самостійний чоловік, який попри свою мужність наділений м'яким і добрим характером. Він користується великою популярністю у жінок, та й взагалі часто стає негласним лідером думок.

Георгій

Георгій – це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". У дитинстві Георгій тримається трохи осторонь від своїх однолітків. Уміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи.

Гнат (Ігнатій)

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

Захар

Ім'я Захар має дуже давнє походження. Лінгвісти стверджують, що воно походить від біблійного імені Захарія і у перекладі маєзначення "Яхве згадав". Захара характеризують таки особливості як спокій, добродушність і скромність. Він чуйна людина, яка вміє співпереживати іншим. Захар завжди прийде на допомогу друзям, якщо може їм допомогти.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Головні якості характеру: добропорядність, працьовитість, врівноваженість.

Іларіон

Ім'я Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Мойсей

Існує кілька версій походження імені Мойсей. Перший варіант – біблейський, і у перекладі з єврейської мови воно означає "витягнутий з води". Якщо вважати, що це ім'я походить зі стародавнього Єгипту, тоді воно перекладається як "дитя". Чоловікам з ім'ям Мойсей властиві такі риси характеру, як прямолінійність, чесність, справедливість, різкість, самовпевненість, образливість, лідерство, непередбачуваність, працьовитість і наполегливість.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, що захищає людей". Олександр любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мовиі у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Сергій

Як стверджують історики, ім'я Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Степан

Ім'я походить від давньогрецького слова "стефанос" і означає "вінок". У Степана багато друзів і знайомих, для нього відчинені всі двері. Він швидко орієнтується в новій атмосфері. Особливо добре почувається в жіночому товаристві. У сімейному житті стосунки Степана із дружиною будуть складатися не так безхмарно. Надмірна товариськість буде давати привід для ревнощів.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Жіночі іменини

Ганна (Анна)

Ім'я Анна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Анна означає "добра воля" або "прихильність". Ганна занадто добра, що в сучасному світі може заважати у житті. Вона працьовита і відповідальна, полюбляє турбуватися про рідних і близьких.

Сусанна

Сусанна – це жіноче ім'я єврейського походження, в перекладі має значення "лілія", і історично сходить до давньоєгипетського слова, що має значення "лотос". Сусанна – запальна, самозакохана, ранима жінка, але в грудях у неї б'ється добре серце. Сусанна ніколи не зробить що-небудь, не подумавши — вона розважлива й уперта жінка.

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