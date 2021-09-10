День ангела 10 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 10 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають лише чоловіки з ім‘ям Іван.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 11 вересня святкує лише Іван.

Чоловічі іменини

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий".

Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. У бізнесі легко вирішують організаційні питання, впевнено почуваються в оточенні творчих людей. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. Їхнє серйозне ставлення до роботи викликає повагу колег і керівництва.

У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько. Він ретельно підходить до вибору коханої. Зазвичай Іван – ідеальний батько, хоча іноді надмірно балує дітей.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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