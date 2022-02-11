День ангела 11 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 11 лютого святкують свій День Ангела.

11 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Ігнат, Герасим, Дмитро, Роман, Іван, Костянтин.

Чоловічі імена 11 лютого

Ігнат

З латинської мови ім’я перекладається як “вогняний”. В дитинстві Ігнат небагатослівний хлопчик, який завжди впевнений в своїх силах. Має рішучий і вольовий характер. В дорослому віці стає справжнім лідером. Це мужній чоловік, який викликає щире захоплення. Цікаві факти про ім’я Ігнат: інколи його самолюбство може бути хворобливим.

Герасим

Має давньогрецьке походження і означає “шанований”. В дитинстві Герасим спокійний і врівноважений. Він ретельно ставиться до всіх шкільних завдань, добре вчиться. В дорослому віці стає добрим і чуйним. Цікаві факти про ім’я Герасим: його акуратність часто порівнюється зі справжнім педантизмом.

Дмитро

Це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “хлібороб”. В дитинстві Дмитро рухливий і дещо неслухняний. За ним потрібно уважно стежити, щоб він не потрапив у неприємності. В дорослому віці стає спокійним і врівноваженим, зовсім не схожий на того маленького хлопчика, яким ще недавно був. Цікаві факти про ім’я Дмитро: часто обирає роботу з можливістю постійного зростання.

11 лютого іменини святкують Ігнат, Герасим, Дмитро, Роман, Іван, Костянтин / Pexels

Роман

Ім’я прийшло з Візантії і означає “римський”. В дитинстві Роман дуже допитливий і активно шукає відповіді на всі свої запитання. Дуже наполегливий і добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитим, хоча свої плоди ця риса характеру приносить йому вже після 30 років. Цікаві факти про ім’я Роман: має палкий темперамент і любить мистецтво.

Іван

Це давньоіудейське ім’я, яке перекладається як “подарунок Бога”. В дитинстві Іван чуйний хлопчик, який любить всім допомагати. Дуже залежить від позитивної оцінки зі сторони батьків і інших дорослих. В дорослому віці стає добропорядним чоловіком, який не любить поспішати. Цікаві факти про ім’я Іван: працює частіше руками.

Костянтин

Має давньоримські корені і означає “постійний”. В дитинстві Костянтин доброзичливий і нерізкий хлопчик. З ним завжди приємно спілкуватися, а тому у нього багато друзів. В дорослому віці стає неординарною особистістю, з якою ніколи не буде нудно. Цікаві факти про ім’я Костянтин: має високу самооцінку, ніколи не зупиняється на досягнутому.

Жіночі імена 11 лютого

11 лютого іменини святкують лише чоловіки.

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