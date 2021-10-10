День ангела 11 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 25 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 11 жовтня святкують: Анатолій, Афанасій, Валентин, Василь, В’ячеслав, Ганна, Георгій, Григорій, Єфрем, Іван, Іларіон, Ілля, Кирило, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Олександр, Олексій, Прохор, Сергій, Тетяна, Уляна, Федір.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Валентин

Ім'я походить від латинського слова "валео", що означає "бути здоровим". Валентин проявляє більше інтересу до гуманітарних наук. У юнацькому віці він може захопитися філософією або психологією, і цілком може стати гарним лікарем психіатром або психотерапевтом. Втім, він може досягти успіхів і в інших сферах діяльності. Вільний час присвячує читанню, може посидіти за шахами або кросвордом. Валентин віддає перевагу спокійній прогулянці не занадто далеко від будинку й не вирушить в туристичний похід з можливими пригодами. У жінці насамперед цінує скромність, рівний характер.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

В’ячеслав

В'ячеслав - це чоловіче ім'я слов'янського (давньоруського) походження. Значення імені В'ячеслав - "більш славний". У дитинстві В'ячеслав добре навчається, обожнює конструктори і має тягу до порядку. Дорослому В'ячеславу характерні консерватизм, доброта і деяка простота. Він імпульсивний, наділений певними лідерськими задатками, обирає професію, де треба працювати руками.

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Єфрем

Ім'я Єфрем походить від давньоєврейського імені Ефрайім, що у перекладі означає "плідний". Єфрем має трохи похмурий і замкнутий характер. Однак з роками ці якості переходять в стриманість. До будь-якої справи Єфрем ставиться серйозно і відповідально. В цілому він має вибуховий темперамент, тому від чоловіків з цим ім'ям не варто чекати на спокій і врівноваженість. Відповідальність, з якою Єфрем ставиться до роботи, певною мірою перешкоджає його особистому життю.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Іларіон

Іларіон – це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "веселий" або "радісний". Дорослий Іларіон так само, як і в дитячому віці все сором'язливий і нерішучий. Він закритий чоловік, до якого складно знайти підхід. Він вміє по-справжньому веселитися і відпочивати, але розслабитися може тільки в колі довірених осіб.

Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Кирило

У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійна і життєрадісна людина. У нього прекрасне почуття гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей. Кирило не любить проявляти свої почуття відкрито, тільки найближчі можуть знати, що у нього на душі. Кирило любить великі і галасливі компанії, хоча і тримається на таких заходах трохи відокремлено. Самостійність і цілеспрямованість Кирила допомагає йому в кар'єрному зростанні і отриманні авторитету у колег.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Марк

Існує декілька теорій походження імені Марк. Якщо вважати, що воно походить від латинського слова Marcus, то в перекладі означає "молоток". Молоток символізує силу і стійкість. До того ж, молот у Римі один з видів зброї, який використовуваних в гладіаторських боях. Друга теорія — це походження імені Марк від імені римського бога війни Марса. Значення імені Марк в цьому разі не має точного простого переказу, а являє собою перенесення епітетів Марса на Марка. Це сила, мужність і войовничість в одній особі. Марку властиві такі риси характеру як егоїзм і самолюбство. При цьому його мужність, сильна воля і прагматизм знаходять корисні життєві застосування.

Матвій

Матвій - це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад - "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій - скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна чекати непередбачуваних вчинків.

Мойсей

Існує кілька версій походження імені Мойсей. Перший варіант – біблейський, і у перекладі з єврейської мови воно означає "витягнутий з води". Якщо вважати, що це ім'я походить зі стародавнього Єгипту, тоді воно перекладається як "дитя". Чоловікам з ім'ям Мойсей властиві такі риси характеру, як прямолінійність, чесність, справедливість, різкість, самовпевненість, образливість, лідерство, непередбачуваність, працьовитість і наполегливість.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Прохор

Ім'я Прохор має грецьке походження, воно має значення "той, хто керує хором". Прохор приємний в спілкуванні чоловік. У трудовій діяльності Прохора проявляється властива йому ще з дитинства працьовитість. Він вміє зосереджено працювати тривалий час. Оточення поважає його за чесність та сумлінне ставлення до всіх сфер у житті. Сімейні стосунки розкривають Прохора як турботливого і ніжного чоловіка, хоча він і соромиться проявляти ці якості у присутності сторонніх. Прохор — однолюб і дуже відповідально ставиться до свого шлюбу.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Ганна

Ім'я Ганна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність". Ганна занадто добра, що в сучасному світі може заважати у житті. Вона працьовита і відповідальна, полюбляє турбуватися про рідних і близьких.

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Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута". Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

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Тетяна

У імені Тетяна давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма. У Тетяни напрочуд сильна інтуїція, люди довіряють її передчуттям. Вона легка в спілкуванні, вміє зачарувати співрозмовника. Відрізняється сильною волею, практично не піддається чужому впливу, вірить в свої здібності і сили. Вона смілива, щира та має чудове відчуття гумору. Тетяна – природжений керівник. Вона може організувати роботу будь-якого колективу. Але комфортніше все ж почувається у творчій сфері.

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Уляна

Вважається, що ім'я Уляна має спільну етимологію з іменами Юлія, Юліана і походить з давньоримської мови, втім значення трохи відрізняється і у перекладі означає "приналежність Юлію". Головними характеристиками Уляни можна назвати її чесність і порядність. Вона з віком вчиться на псувати відносини з оточуючими. Якщо в дитинстві вона обов'язково скаже негідникові про його ницості, то з віком мовчки зробить висновки. Уляна намагається нікого не образити і прийти до взаємовигідного рішення в будь-якій ситуації.

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