День ангела 12 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 12 лютого святкують свій День Ангела.

12 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 10 імен: Вольдемар, Володимир, Василь, Іван, Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір, Пелагея.

Чоловічі імена 12 лютого

Вольдемар

Німецьке ім’я, яке означає “той, хто володіє світом”. В дитинстві Вольдемар досить активний хлопчик, але батькам не приносить жодних клопотів. Дуже ніжний. В дорослому віці стає прагматиком і скептиком. Цікаві факти про ім’я Вольдемар: це дуже ревнивий чоловік.

Володимир

Ім’я прийшло до нас зі старонімецької мови і означає “велика влада”. В дитинстві Володимир активний і гарний хлопчик, який має здібності до навчання. Батькам головне не пропустити його талант. В дорослому віці стає лідером, який вміє вести за собою. Цікаві факти про ім’я Володимир: чудовий стратег, який відрізняється працьовитістю.

Василь

Давньогрецьке ім’я, яке можна перекласти як “цар”. В дитинстві Василь дуже відрізняється від однолітків. Він любить спокійні ігри, часто проводить час на самоті. В дорослому віці стає доброзичливим чоловіком, з яким приємно спілкуватися. Цікаві факти про ім’я Василь: вміє спілкуватися з жінками, відчуває себе поряд з ними впевнено.

12 лютого іменини святкують Вольдемар, Володимир, Василь, Іван / pixabay.com

Іван

З давньоєврейської мови ім’я перекладається як “Божа милість”. В дитинстві Іван добрий і ніжний, але може бути і досить сильним. В нього часто поєднуються різні риси характеру. В дорослому віці стає відданим своїм близьким та друзям. Цікаві факти про ім’я Іван: йому складно приймати рішення, адже чоловік не вміє прислухатися до інтуїції.

Григорій

Прийшло з давньогрецької мови і означає “пильний”. В дитинстві Григорій чутливий хлопчик, якого легко поранити словом чи ділом. Не вміє відмовляти людям. В дорослому віці стає всебічно розвиненим. Будує успішну кар’єру. Цікаві факти про ім’я Григорій: любить слідкувати за своєю зовнішністю.

Максим

Ім’я має римська коріння і означає “великий”. В дорослому віці Максим чуйний і добрий хлопчик. Він дуже комунікабельний. В дорослому віці стає впевненим у собі чоловіком, який знає, чого хоче досягти в житті. Цікаві факти про ім’я Максим: до висот на роботі не рветься, але працює добре.

Степан

Ім’я походить з грецької мови і перекладається як “вінець”. В дитинстві Степан пустотливий і веселий. Йому легко знайти спільну мову з однолітками. В дорослому віці стає привабливим і серйозним. Цікаві факти про ім’я Степан: для дружини стане справжньою опорою.

12 лютого день ангела святкують Григорій, Максим, Степан, Петро, Федір / pixabay.com

Петро

Прийшло до нас з Давньої Греції і означає “камінь”. В дитинстві Петро любить чинити правильно. У батьків з ним не буде жодних проблем. В дорослому віці стає сильним чоловіком, який прагне досягнути в житті всього найкращого. Цікаві факти про ім’я Петро: вміє добре все організовувати, але лише в тому випадку, якщо вірить в себе.

Федір

Грецьке ім’я, яке перекладається як “дарований Богом”. В дитинстві Федір дуже емоційний хлопчик. Його може засмутити будь-який вчинок або погане слово. В дорослому віці стає енергійним і творчим. Цікаві факти про ім’я Федір: чесний, напористий і незалежний чоловік.

Жіночі імена 12 лютого

12 лютого іменини святкує Пелагея / pixabay.com

Пелагея

Має давньогрецькі корені і означає “морська”. В дитинстві Пелагея чарівна, добра і весела дівчинка. Вона чуйна, завжди прийде на допомогу. Тому її люблять всі довкола. В дорослому віці стає терплячою жінкою з гарним почуттям гумору. Дуже переживає через невдачі. Цікаві факти про ім’я Пелагея: має таємничу натуру, яка дуже приваблює чоловіків.

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