День ангела 12 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — особливе свято. Коли дитину хрестять, то вона отримує від Бога безтілесного охоронця, який захищає її все життя. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 12 січня святкують свій День Ангела.

12 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 8 імен: Антон, Данило, Лев, Макар, Онисія, Ірина, Арина, Марія.

Чоловічі імена

Антон

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Утворилося це ім’я від давньоримського Антоній, що означає “гідний похвали”. Також існує версія, що ім’я походить від давньогрецького слова, яке перекладається як “квітка”. Росте Антон досить суперечливим хлопчиком. З одного боку це чесна, порядна і товариська дитина, але з іншого може бути різким і категоричним. Антону не подобаються люди, які можуть збрехати, а тому він намагається триматися від них подалі. В дорослому віці це дуже працьовиті чоловіки, які завжди намагаються досягти кар’єрних висот.

Данило

Ім’я походить від давньоєврейського Даніель, яке означає “Бог мій суддя”. В дитинстві Данило відрізняється спокійним і тихим характером, батьки не мають проблем з його вихованням, тому що він їх охоче слухається в усьому. В дорослом віці Данила можна охарактеризувати як оптиміста та лідера. Він завжди намагається бачити в ситуаціях та людях тільки найкраще. Цей чоловік дуже не любить поспішати, для нього важливо, щоб інші люди прислухалися до його слів.

12 січня свій день ангела святкують Антон, Данило, Лев, Макар / Pexels

Лев

Існує відразу дві версії походження цього імені. За однією воно утворилося з латинського слова “leo”, за іншою — прийшло до нас з давньогрецького “ліон”. Як би там не було, але значення імені однакове — “лев”, “цар звірів”. Це наполегливі, сумлінні і дуже щирі люди. Вони відрізняються терпимістю, але лише до тих пір, поки хтось не посміє знехтувати толерантністю Лева. В дорослому віці такі чоловіки дипломатичні і досить гнучкі. В Лева добре розвинена інтуїція, але лише в тих випадках, які стосуються професійної сфери.

Макар

Ім’я походить від давньогрецького слова, яке в перекладі звучить як “щасливий”, блаженний”, “благословенний”. Це досить чесна і відкрита людина, яка вміє бути прямолінійною та справедливою по відношенню до інших. Чоловіки, які носять це ім’я, мужні, витривалі, наполегливі. Їх нервує зайва метушню. Зовні вони завжди виглядають спокійно і зосереджено. В житті Макар часто досягає успіху завдяки щоденному саморозвитку. Все нове їх дуже цікавить, а тому вони з радістю вчаться і здобувають нові знання.

Жіночі імена

Онисія

Ім’я прийшло до нас з давньогрецької мови і означає “доброчинна”, “виконавча”. Онися стримана і вольова натура, яка старанно працює, щоб отримати в житті тільки найкраще. Вона вміє розставляти пріоритети та часто захоплює своїми ідеями інших людей. В дитинстві Онисію важко назвати яскраво вираженим лідером. Найлегше дівчині даються гуманітарні науки. В дорослому віці Онисія може стати надто поступливою і ця риса характеру не йде їй на користь. Повністю розкривається в сімейному житті, адже для неї важливі теплі і постійні відносини.

Ірина

Ім’я походить з давньогрецького імені Ейрена, яке означає “мир і спокій”. В дитинстві Ірина відрізняється допитливістю та ініціативністю. Це досить активна дитина, яка захоплюється різними заняттями. Серед однолітків Ірина однозначний лідер, завдяки своїй розважливості і серйозності. В дорослому віці Ірина стає життєрадісною, рухливою, енергійною та цілеспрямованою жінкою. Зазвичай відрізняється аналітичним складом розуму. Тому покладається лише на факти та логіку. Ірина має влюбливу натуру, проте ніколи не втрачає голови. Їй важко знайти супутника життя, тому що відносини повинні вписуватися в роботу, хобі і щоденні справи.

12 січня свій день ангела святкують Онисія, Ірина, Арина, Марія / Pexels

Арина

Це рідкісне ім’я має кілька версій походження. За однією — воно утворилося від імені Ірина. За іншою — це змінена форма старослов’янського імені Ярина. Арина з самого дитинства дуже ніжна та чарівна. В дорослому віці стає ідеалом жіночності. Але її внутрішній світ завжди залишається зачиненим для інших людей. Особливою рисою характеру можна назвати відповідальність. Дівчина ніколи не відступається від своїх планів і робить все можливе, щоб перетворити їх у життя.

Марія

Походить з давньоєврейської мови і має відразу кілька варіантів перекладу: “сумна”, “відкинута”, “пані”, “гірка”. В дитинстві Марія дуже ласкава, добра і порядна. Вона може відрізнятися плаксивим характером, не вміє відповідати своїм кривдникам. Часто у дівчинки слабке здоров’я. В дорослому віці Марія стає більш впевненою в собі та своїх силах, знаходить друзів, але залишається скромною і доброю. Часто є інтровертом, а тому їй важко заводити нові знайомства. Марія обирає творчу професію, інколи займається волонтерською діяльністю.

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