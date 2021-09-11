День ангела 12 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 21 імені.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 12 вересня святкують: Ангеліна, Арсеній, Василь, Гаврило, Григорій, Данило, Євгенія, Єлизавета, Єфрем, Іван, Гнат, Макар, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Семен, Степан, Федір.

Чоловічі іменини

Арсеній

Ім'я Арсеній походить з грецької мови і в перекладі означає "чоловічий" або "мужній". Арсенію притаманні егоїзм і самолюбство. Водночас він може бути сором'язливим і добродушним чоловіком.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Гаврило

У перекладі з давньоєврейського - божественний воїн. У Біблії Гаврило - ангел, що, згідно "Євангелію від Луки", повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса. Ці чоловіки - лідери. Володіють іноземними мовами. Раціоналісти. Вони завжди чинять виважено, обмірковуючи кожний крок. Не піддаються впливу, можуть вислухати пораду, але зроблять по-своєму. Гаврило має гарну інтуїцію, комунікабельні, їм притаманні і кар'єристські міркування, і вони нерідко досягають успіхів в житті, долають перешкоди та не зупиняються перед труднощами в справах і роботі.

Гнат (Ігнатій)

Ім'я Ігнатій перекладається з латині як "вогненний", а за іншою версією — "ненароджений". Воно давалося дитині, щоб уберегти її від злих духів, тому що робило народження маляти непомітним для темних сил. Ігнатій повною мірою наділений рисами лідера й зазвичай говорить нечасто, але вагомо. Він здатний самостійно побудувати своє життя, високо піднятися службовими сходами і захопити за собою людей.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило - спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Єфрем

Ім'я Єфрем походить від давньоєврейського імені Ефрайім, що у перекладі означає "плідний". Єфрем має трохи похмурий і замкнутий характер. Однак з роками ці якості переходять в стриманість. До будь-якої справи Єфрем ставиться серйозно і відповідально. В цілому він має вибуховий темперамент, тому від чоловіків з цим ім'ям не варто чекати на спокій і врівноваженість. Відповідальність, з якою Єфрем ставиться до роботи, певною мірою перешкоджає його особистому життю.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Головні якості характеру: добропорядність, працьовитість, врівноваженість.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Максим – комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, що захищає людей". Олександр любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мовиі у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Степан

Ім'я походить від давньогрецького слова "стефанос" і означає "вінок". У Степана багато друзів і знайомих, для нього відчинені всі двері. Він швидко орієнтується в новій атмосфері. Особливо добре почувається в жіночому товаристві. У сімейному житті стосунки Степана із дружиною будуть складатися не так безхмарно. Надмірна товариськість буде давати привід для ревнощів.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Жіночі іменини

Ангеліна

Найпопулярнішою гіпотезою є те, що ім'я Ангеліна походить від грецької мови і перекладається як "вісник" або "посланець". Ангеліна – норовлива і доволі важка в спілкуванні. Стосунки з колегами у Ангеліни будуються важко. Її характер і на роботі не дає їй спокою. Проте властиві їй завзятість і вміння стояти на своєму, можуть принести успіх у кар'єрі.

Євгенія

Євгенія - це ім'я грецького походження і у перекладі має значення "представниця шляхетного роду". Євгенія серйозно ставиться до будь-яких проявів нечесності і фальші. Може легко зробити зауваження людині, не дивлячись на субординацію. Вона чесна і віддана. Якщо Євгенія пообіцяла щось зробити, то точно докладе всіх зусиль, що б стримати обіцянку.

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і володіє особливою чутливістю, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

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