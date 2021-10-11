День ангела 12 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкує носій одного імені.
День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.
День ангела (іменини) 12 жовтня святкує лише Іван.
Чоловічі іменини
Іван
Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.
Читайте також:
- Ім'я Іван та його значення. Походження імені, характер, сумісність з іншими іменами
- З Днем ангела Івана: оригінальні привітання з іменинами у віршах, листівках і картинках
Жіночі іменини
Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.
Читайте також:
- Добрий ранок: побажання доброго ранку у прозі, своїми словами, в картинках
- День захисників і захисниць України 2021: привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята
- Коли переводять годинник на зимовий час 2021: дата та умови
- Вихідні і державні свята в жовтні 2021 Україні: скільки будемо відпочивати