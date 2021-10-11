День ангела 12 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 12 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкує носій одного імені.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 12 жовтня святкує лише Іван.

Чоловічі іменини

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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