День ангела 13-19 грудня: кого вітати з іменинами цього тижня

Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 13-19 грудня.
День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 13-19 грудня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.
Іменини 13 грудня
День Ангела 13 грудня відзначають носії імен Андрій та Іван. Цього дня православні вшановують Андрія Первозавнного – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Спасителя і його вознесіння на небо. Тож іменини цього дня встановленні на честь саме цього святого.
Іменини 14 грудня
14 грудня День ангела святкують Дмитро та Наум.
- Вважається, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі".
- Ім'я Наум має давньоєврейського походження і у перекладі означає "той, що утішає". У Біблії Наум – давньоєврейський пророк, що пророчив загибель Ніневії.
Іменини 15 грудня
Іменини 15 грудня відзначають носії 16 чоловічіх імен та 5 - жіночіх. Це - Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Мирра, Микола, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.
Іменини 16 грудня
З Днем ангела 16 грудня можна привітати Андрія, Гаврилу, Георгія, Єфрема, Івана, Миколу, Федора.
Іменини 17 грудня
День ангела 17 грудня святкують носії п'яти жіночіх імен та семи чоловічих: Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Уляна.
Цього дня православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Варвари, яка постраждала за віру 306 року нашої ери. Тож у давнину народжену цього дня дівчинку було заведено називати саме Варварою.
Іменини 18 грудня
18 грудня вітати потрібно чоловіків з ім'ям Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.
- Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом".
- Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав".
- Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".
- Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я, яке означає "високий" або "знатний".
Іменини 19 грудня
19 грудня День ангела святкують носії лише двох чоловічих імен: Максим та Микола.
Загалом, для всіх Микол цей день - велике свято. Оскільки саме 19 грудня православна церква відзначає День святителя Миколи Чудотворця. Святитель Миколай вважається покровителем мандрівників та мореплавців і є одним із найшанованіших святих у православному світі. Саме 19 грудня українці масово святкують День святого Миколая - у це свято заведено вітати дітлахів та дарувати їм подарунки, а хлопчиків, народжених 19 грудня, називати Миколами.
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