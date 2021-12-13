День ангела 13-19 грудня: кого вітати з іменинами цього тижня

День ангела 13-19 грудня: кого вітати з іменинами цього тижня

Дізнайтеся, кого можна привітати з Днем ангела протягом тижня 13-19 грудня.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами. ТСН.ua підготував перелік іменин, які відзначатимуться протягом тижня 13-19 грудня. Тут можна ознайомитись, кого зі свого оточення протягом тижня можна привітати з іменинами.

Іменини 13 грудня

День Ангела 13 грудня відзначають носії імен Андрій та Іван. Цього дня православні вшановують Андрія Первозавнного – одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа та брата апостола Петра. Андрій став свідком воскресіння Спасителя і його вознесіння на небо. Тож іменини цього дня встановленні на честь саме цього святого.

Іменини 14 грудня

14 грудня День ангела святкують Дмитро та Наум.

Вважається, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі".

означає "присвячений богині Деметрі". Ім'я Наум має давньоєврейського походження і у перекладі означає "той, що утішає". У Біблії Наум – давньоєврейський пророк, що пророчив загибель Ніневії.

Іменини 15 грудня

Іменини 15 грудня відзначають носії 16 чоловічіх імен та 5 - жіночіх. Це - Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Мирра, Микола, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

Іменини 16 грудня

З Днем ангела 16 грудня можна привітати Андрія, Гаврилу, Георгія, Єфрема, Івана, Миколу, Федора.

Іменини 17 грудня

День ангела 17 грудня святкують носії п'яти жіночіх імен та семи чоловічих: Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Уляна.

Цього дня православні віряни вшановують пам'ять святої мучениці Варвари, яка постраждала за віру 306 року нашої ери. Тож у давнину народжену цього дня дівчинку було заведено називати саме Варварою.

Іменини 18 грудня

18 грудня вітати потрібно чоловіків з ім'ям Геннадій, Захар, Ілля, Сергій.

Геннадій — це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом".

— це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій — "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом". Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав".

походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав". Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь".

в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я, яке означає "високий" або "знатний".

Іменини 19 грудня

19 грудня День ангела святкують носії лише двох чоловічих імен: Максим та Микола.

Загалом, для всіх Микол цей день - велике свято. Оскільки саме 19 грудня православна церква відзначає День святителя Миколи Чудотворця. Святитель Миколай вважається покровителем мандрівників та мореплавців і є одним із найшанованіших святих у православному світі. Саме 19 грудня українці масово святкують День святого Миколая - у це свято заведено вітати дітлахів та дарувати їм подарунки, а хлопчиків, народжених 19 грудня, називати Миколами.

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