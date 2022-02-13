День ангела 13 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 13 лютого святкують свій День Ангела.

13 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля, Вікторія.

Чоловічі імена 13 лютого

Віктор

Прийшло до нас з латинської мови і означає “переможець”. В дитинстві Віктор відрізняється цілеспрямованістю і завзятістю в навчанні. Хлопчик має дуже сильну волю. В дорослому віці стає наполегливим і дещо аристократичним на вигляд. Цікаві факти про ім’я Віктор: чуйний і довірливий, тому часто потрапляє в неприємності.

Афанасій

Має давньогрецькі корені і означає “безсмертний”. В дитинстві Афанасій врівноважений і спокійний. Дуже допитливий хлопчик. В дорослому віці стає добрим і м’яким. Може мати проблеми з впевненістю в собі. Цікаві факти про ім’я Афанасій: часто ображається і виходить з себе.

Іван

Давньоіудейське ім’я, яке перекладається як “помилуваний Богом”. В дитинстві Іван дуже залежить від зовнішньої оцінки і страждає, коли його не цінують. В дорослому віці стає неквапливим і спокійним. Цікаві факти про ім’я Іван: стане чудовим батьком і вірним чоловіком.

13 лютого іменини святкують Віктор, Афанасій, Іван, Микита, Ілля / pixabay.com

Микита

Прийшло до нас з Давньої Греції і означає “переможець”. В дитинстві Микита любить все пізнавати, добре вчиться, чим дуже тішить батьків. Погано сприймає будь-який тиск. В дорослому віці стає радісним і активним. Любить галасливі компанії. Цікаві факти про ім’я Микита: любить подорожі.

Ілля

Єврейське ім’я, яке перекладається як “віруючий”. В дитинстві Ілля відразу позиціонує себе володарем життя. Він активний і енергійний. В дорослому віці стає дещо егоїстичним. В компанії завжди лідер. Цікаві факти про ім’я Ілля: в своїх рішенням буває непередбачуваним.

Жіночі імена 13 лютого

13 лютого день ангела святкує Вікторія / pixabay.com

Вікторія

З латинської мови ім’я можна перекласти як “переможниця”. В дитинстві Вікторія вольова дівчинка з сильним характером. Навчання ніколи не посідає в її житті особливе місце. В дорослому віці стає відповідальною і самостійною. Цікаві факти про ім’я Вікторія: має аналітичний склад розуму, не довіряє інтуїції.

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