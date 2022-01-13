День ангела 13 січня: кого вітати з іменинами цього дня

За церковною традицією кожен день присвячують святим або мученикам з певними іменами. І всі тезки святих святкують свої іменини. В такі дні люди звертаються до своїх охоронців з молитвою. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 13 січня святкують свій День Ангела.

13 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 4 імен: Михайло, Петро, Меланія, Мартина.

Чоловічі імена 13 січня

Михайло

Ім’я має давньоєврейське походження. Міхаель, тобто “рівний Богу”, “подібний Богу” прийшло до нас з Давньої Греції, а туди потрапило від близькосхідних євреїв. В дитинстві Михайло допитлива і дуже добра дитина. Він дуже прив’язаний до дому і особливо до своєї матері. Михайло відрізняється невпевненістю у собі, тому його потрібно час від часу підбадьорювати. В дорослому віці це тактовний і доброзичливий чоловік, який не дивиться на інших зверхньо. Це образлива, але не злопам’ятна людина. У коханні Михайло терплячий, може домагатися кохану дівчину роками. Намагається доводити любов не словами, а справами.

13 січня свій день ангела святкують Михайло і Петро / Pexels

Петро

Ім’я походить від давньогрецького слова “петра”, яке в перекладі означає “камінь”, “кам’яна брила”. В дитинстві Петро відрізняється допитливістю. З самого раннього віку йому все цікаво, що може бути важко для його батьків, яким потрібно відповідати на безліч запитань. Часто хлопчик музично обдарований. Петро добре вчиться, всі знання йому даються легко. В дорослому житті Петро природній лідер. Він має схильність до систематизації і аналізу, а тому всі рішення в житті приймає зважено. Вибирати дружину не квапиться. Спочатку він буде довго оглядати всіх знайомих дівчат. Найважливішою складовою шлюбу вважає вірність.

Жіночі імена 13 січня

Меланія

Ім’я має грецьке походження і в дослівному перекладі означає “чорна”, “темна”. Меланії часто мають суперечливу натуру. З однієї сторони, ця дівчина з дитинства досить кмітлива і допитлива. Але при цьому залишається досить чутливою. Основним коником Меланії вважається спілкування. Вона знаходить спільну мову практично з будь-якою людиною. Часто Меланії не вистачає дисципліни, тому після школи вона може довго вибирати професію. Це запальна людина, яка любить з’ясовувати стосунки з оточуючими. Але в душі вона залишається доброю і незлопам’ятною людиною.

13 січня свій день ангела святкують Меланія і Мартина / Pexels

Мартина

Ім’я має латинське походження і перекладається як “та, що належить Марсу”, “войовнича”. Мартина дуже рідкісне і красиве ім’я, яке в Україні використовують нечасто. В дитинстві дівчинка відрізняється розсудливістю і пунктуальністю. Вона поважно відноситься до старших людей, але в колі однолітків відчуває себе некомфортно. Мартина часто розумна не по рокам. В багатьох випадках з нею радяться навіть дорослі. Сильними сторонами дорослої Мартини можна назвати сміливість, цілеспрямованість, стійкість, самостійність і великодушність.

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