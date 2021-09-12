День ангела 13 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 12 вересня святкують: Володимир, Геннадій, Дмитро, Мирон, Михайло, Олександр.

Чоловічі іменини

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою, а за деякими теоріями і більш ранній індоєвропейської основі мов. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада".

На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. Стосунки зі співробітниками у Володимира хороші і часто навіть дружні, але це більше такий стиль спілкування. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно.

У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю. Рідко розлучається, оскільки це не в його стилі, але бувають винятки. Від нього не потрібно очікувати океану пристрасті, а скоріше надійного партнера. Дітей любить, але здебільшого займатися ім'я доведеться все ж дружині Володимира.

Геннадій

Ім'я Геннадій - це ім'я грецького походження. Перекладається воно як "благородний" або "благородного походження". Ще є значення імені Геннадій - "народжений Гермесом" або "народжений Зевсом".

Геннадій акуратний і наділений особливою охайністю, хорошими вольовими якостями і сильною нервовою системою. Він серйозний, спокійний і націлений на результат чоловік, любить поговорити та перед приняттям важливого рішення добре подумати. Іноді страждає на самолюбство і болісно реагує на зауваження, навіть якщо вони обгрунтовані. Він не прагне до кар'єрних вершин, любить спокійну і неспішну роботу з гарантованим результатом.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі".

Маленькій Дмитрик зазвичай більш схожий на маму, але з віком це стає не так помітно. Він хороший малюк і легко знаходить спільну мову з однолітками.

Дорослий Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Мирон

Існують кілька версій походження імені Мирон, одна з них стверджує, що це ім'я бере коріння з грецької мови і перекладається як "запашна смола" або більш літературно "запашний". Інша версія - це перське походження імені і у цьому випадку Мирон перекладається як "повелитель" або "емір".

Мирон вольовий і працьовитий чоловік. Він принциповий, ерудований і добрий. Всі знають його, як чесну і безкорисливу людину. Його вольові якості дозволяють йому домагатися успіху там, де у багатьох опускаються руки. В роботі особливо проявляється працьовитість і ерудованість Мирона. З Мирона вийде відмінний хірург або педагог.

Сімейні стосунки для Мирона дуже важливі. Він може по-справжньому розслабитися поруч тільки з найближчими. Це робить з нього домосіда. Мирон вдома дуже спокійний і завжди налаштований на компроміс.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог".

Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Прекрасні дані у нього в сфері фінансових послуг та інших сферах, пов'язаних з аналітикою.

Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Він так довго може обожнювати кохану, що недоліки побачить через багато-багато років. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя. Обожнює тішити своїх дітей подарунками та з задоволенням приділяє їм увагу.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей".

У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти. Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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