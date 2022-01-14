День ангела 14 січня: кого вітати з іменинами цього дня

За церковною традицією кожен день присвячують святим або мученикам з певними іменами. І всі тезки святих святкують свої іменини. В такі дні люди звертаються до своїх охоронців з молитвою. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 14 січня святкують свій День Ангела.

14 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 11 імен: Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Єремій, Платон, Трохим, Яків, Ян, Емілія.

Чоловічі імена

Богдан

Ім’я має старослов’янське походження і означає “даний Богом”. В дитинстві Богдан відрізняється здібністю до навчання. Але в вихованні це досить складна дитина, яка часто не слухається батьків. В дорослому житті стає сміливим та сильним чоловіком. З Богданом досить просто спілкуватися, адже він притягує до себе людей своїм зовнішнім спокоєм та хорошою репутацією.

Василь

Ім’я походить від давньогрецького “цар”, “царський”. В дитинстві Василь дуже любить возитися з тваринами і завжди з особливою ніжністю відноситься до кожної живої істоти. На першому місці у Василя завжди залишається спілкування. В роботі він не пасе задніх, хоча не завжди добивається висот. Для нього важливішою є сім’я. Дружину Василь вибирає довго, адже вона повинна бути скромною і доброю. Для Василя особливою подією стає народження дитини.

В’ячеслав

Це давньоруське ім’я, яке можна перекласти як “найславніший”, той, хто володіє найбільшою славою”. В дитинстві В’ячеслав активна, добра, допитлива і досить чуйна дитина. Любить брати участь у різних іграх, тому має досить багато друзів. Втім, через імпульсивність та запальний характер йому часто важко спілкуватися з однолітками. В дорослому віці В’ячеслав починає гостро реагувати на будь-яку несправедливість. Йому важко контролювати спалахи гніву. Але також цей чоловік дуже господарський, пунктуальний та відповідальний.

Григорій

Ім’я походить від давньогрецького слова, що означає “пильний”. Зазвичай Григорій відрізняється непосидючістю, жагою до нових знань, допитливістю та надзвичайною харизмою. З дитинства це дуже чутлива дитина, яку легко поранити словом. Проте образи він пам’ята недовго. Григорію легко зачарувати людей, а тому у нього завжди багато друзів. В дорослому житті це всебічно розвинений чоловік, який може побудувати успішну кар’єру в будь-якій сфері.

Іван

З давньоєврейської мови перекладається як “Божа милість”. З дитинства Іван відрізняється особливою добротою до усього живого. Хоча в дорослому віці ці чоловіки можуть бути дуже різними: в їхній особі часто поєднуються зовсім протилежні риси характеру. Але завжди Іван залишається людиною честі, він дуже відданий своїм близьким та друзям, на нього можна покластися у важку хвилину. В критичній ситуації цей чоловік ніколи не буде сидіти, склавши руки.

14 січня свій день ангела святкують Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Іван, Єремій, Платон, Трохим, Яків і Ян / Pexels

Єремій

Походить від давньоєврейського слова, яке означає “вихований Богом”. Єремій до життя відноситься досить тверезо і просто. Він є хорошим співрозмовником, а також врівноваженою та спокійною людиною. Єремія завжди слухає свого опонента, відрізняється терплячістю. Також це досить потайливий чоловік з могутнім інтелектом та аналітичними здібностями. Він вміє так керувати іншими людьми, що про це навіть не будуть здогадуватися.

Платон

Ім’я походить з давньогрецької мови і перекладається як “широкоплечий”, “широкий”. В дитинстві є дуже бешкетною та шкодливою дитиною, але в дорослому віці він їх позбавляється. Платон цінить домашній затишок і вважає сім’ю найважливішою цінністю. У чоловіка буває досить твердий, інколи навіть жорсткий характер. Але Платон завжди готовий прийти на допомогу.

Трохим

Ім’я походить від давньогрецького слова “вихованець” або “годувальник”. З дитинства Трохим досить загадкова особа, але при цьому вміє постояти за себе не лише словом, але й ділом. В дорослому віці стає мужнім та досить активним. Водночас у нього може бути дещо завищена самооцінка. Трохиму легко знайти друзів, ближні цінують його за чесність та благородство. Інколи бувають прямолінійні, що може призводити до конфліктів.

Яків

Походить від давньоєврейського слова, яке дослівно на українську мову можна перекласти як “той, що слідує”. Хлопчиком Яків поводить себе дуже активно. А в дорослому віці може набути таких рис характеру, що іншим важко з ним спілкуватися. Чоловік має досить розвинений інтелект, це прагматик, який вміє планувати та передбачати, використовуючи аналіз. Вибираючи професію, Яків не любить, коли йому щось радять. Але в будь-якому разі кар’єра не дається йому легко.

Ян

Вважається, що це ім’я походить від “Іван”. Однак воно є самостійною іменоформою. З давньоєврейської його можна перекласти як “Бог милостивий”. В православних святцях імені Ян не існує, тому при хрещенні хлопчику найчастіше дають ім’я “Іоанн”. З дитинства Ян дуже цілеспрямована особистість. Також він дуже доброзичливий, вміє переконувати людей та завжди допомагає в будь-яких справах. Ян, як то кажуть, має “золоті руки”.

Жіночі імена

14 січня свій день ангела святкує Емілія / Pexels

Емілія

Ім’я походить від давньоримського слова, яке можна перекласти як “суперниця”, “намагається не поступатися”. В дитинстві Емілія росте впевненою у собі дитиною, вимогливою до себе та оточуючих. Це може допомагати їй в житті, але частіше приносить проблеми. Зовні ця дівчина завжди спокійна, але її дуже легко вивести з себе. В дорослому віці свого ставлення до світу Емілія не змінює. Вона залишається впевненою і вимогливою, особливо в стосунках. Емілія може довго шукати чоловіка, який буде спокійно відноситися до її важкого характеру.