День ангела 14 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 14 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії чотирьох імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 14 вересня святкують: Марфа, Наталія, Семен, Тетяна.

Чоловічі іменини

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом".

Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

В роботі Семену допомагає його багата уява. Він може бути чудовим ілюстратором, дизайнером, модельєром. Однак нерідко Семен вибирає звичайну робітничу професію, де теж домагається певного успіху.

Сімейні стосунки Семен будує досить довго і обережно. Його вимогливість до взаємоповаги часто не проходить перевірку часом, так що він намагається зайвий раз не поспішати. Семен — хороший сім'янин і прекрасний господар будинку. Він з легкістю допомагає дружині, вважаючи це за необхідне проявом кохання. Семен любить своїх дітей і проводить з ними багато вільного часу.

Жіночі іменини

Марфа

Ім'я Марфа за походженням єврейське і згадується в Новому Завіті. Це ім'я носила сестра Лазаря Віфанського, у якого зупинявся Ісус Христос.

Марфа зазвичай доброзичлива, гостинна, комунікабельна, красномовна, рухлива, енергійна і добродушна. У своїй більшості жінки з цим іменем позитивні, здатні знайти своє місце в будь-якому суспільстві. Вони завжди здатні знаходити гарне в поганому. Носительки цього імені ненавидять людей корисливих, нав'язливих і надто самовпевнених.

Наталія

Найбільш імовірною вважається теорія походження імені в перші століття нової ери. Вважається, що воно утворено від слова "natalis", що в перекладі з латинської означає "рідна". Якщо бути більш точним, то сталося це від словосполучення "Natalis Domini", що в перекладі означає "Різдво". Це породило уявлення, що значення імені Наталя — "благословенна" або "різдвяна".

Наталя — приємна в спілкуванні і мила особа. Вона чесна і в жодному разі не братиме участь в непорядній справі і здійснюватиме негідні вчинки.

На роботі Наталія працьовита. Вона тримає дистанцію з колегами і лише зрідка дозволяє собі побути розслабленою. Успіх Наталії характерний майже у всіх типах робіт. Її ім'я позитивно позначається на просуванні кар'єрними сходами, хоча з урахуванням її працездатності і талановитості, це лише мала частина її успіху.

Сім'я для Наталії — найважливіше в її житті. Чоловіка вона вибирає досить швидко, благо претендентів на руку і серце предостатньо. Вона створить найбільш затишний будинок і буде найкращою матір'ю, але періодично їй потрібно буде від усього цього відпочити і побути слабкою. У цьому вона на навряд чи зізнається, але це вже завдання близьких.

Тетяна

У імені Тетяна давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

У Тетяни напрочуд сильна інтуїція, люди довіряють її передчуттям. Вона легка в спілкуванні, вміє зачарувати співрозмовника. Відрізняється сильною волею, практично не піддається чужому впливу, вірить в свої здібності і сили. Вона смілива, щира та має чудове відчуття гумору. Таня – природжений керівник. Вона може організувати роботу будь-якого колективу. Але комфортніше все ж почувається у творчій сфері. Недарма серед власниць цього імені велика кількість талановитих особистостей: акторок, співачок, журналісток, телеведучих.

Жінки з таким ім'ям полюбляють кокетувати, вони обожнюють флірт. Підкаблучники Таню не цікавлять. Вона мріє йти за своїм коханим, а не "волочити" чоловіка за собою. Супутник життя власниці такого імені має мати міцний характер.

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