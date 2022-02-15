День ангела 15 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 15 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 15 лютого святкують свій День Ангела.

15 лютого 2022 року свої іменини святкує володар лише одного імені: Василь.

Чоловічі імена 15 лютого

Василь

15 лютого день ангела святкує лише Василь / Pexels

Ім’я Василь давньогрецьке і означає “цар”. Спочатку хлопчиків називали “Басілейос”, а пізніше це змінилося на “Василіос”.

В дитинстві Василь дуже тихий і спокійний хлопчик, чим сильно відрізняється від своїх однолітків. Батькам він ніколи не принесе лишніх клопотів, адже навіть не задумується про пустощі або активні ігри. Василю подобається читати книги на самоті, тому друзів у нього рідко буває багато. Він добре вчиться завдяки природній допитливості.

В дорослому віці Василь стає дуже приємним у спілкуванні. Знаходить чимало друзів, яких надзвичайно цінує. Готовий завжди прийти на допомогу, хоч і висуває досить високі вимоги до всіх своїх знайомих. Це доброзичливий чоловік, який буде гарно відноситися навіть до тих, хто йому не подобається.

Цікаві факти про ім’я Василь: впевнено почуває себе у спілкуванні з протилежною статтю, вміє підкреслювати свої сильні сторони. А тому жінкам Василь дуже подобається. На перший план він завжди ставить вірність.

Жіночі імена 15 лютого

15 лютого іменини святкують лише чоловіки на ім’я Василь.

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