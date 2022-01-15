День ангела 15 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 15 січня святкують свій День Ангела.

15 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 8 імен: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юлія (Юліана).

Чоловічі імена 15 січня

Василь

Ім’я має грецьке походження і означає “цар”, “царський”. З’явилося ще за часів перських воєн. З дитинства Василь дуже врівноважений і терплячий. З особливою стійкістю сприймає будь-які труднощі в житті вже з молодшого віку. Дорослий Василь товариський та активний. Часто у чоловіка добре розвинений інтелект, він з повагою та чутливістю ставиться до оточуючих та їхніх почуттів. Василь тонко відчуває природу. Хоча в житті може чекати багато труднощів, проте він ніколи не буде жалітися.

Кузьма

Походить від давньогрецького імені Космас, що означає “коваль”. Деякі джерела перекладають ім’я як “всесвіт” або “світ”. Дитиною Кузьма відрізняється непосидючістю та пустосливим характером. Але інколи він здатний робити необдумані та неординарні вчинки. В дорослому віці Кузьма має розвинений інтелект. Це товариський та освічений чоловік, який має чудове почуття гумору. Зазвичай вибирає роботу, яка пов’язана зі спілкуванням. В стосунках Кузьма досить непостійний. Але, якщо він добре обдумає свої почуття, то з дружиною може прожити довге і щасливе життя.

Марк

Ім’я походить зі Стародавньої Італії, звідки воно змогло проникнути в Малу Азію, Східне Середземномор’я та Північну Африку через експансію Риму. Існують різні версії значення цього імені: дехто вважає, що воно перекладається як “молоток”, інші стверджують, що воно означає “збережений”. Марк з самого дитинства досить загадковий та відрізняється поєднанням суперечливих рис. Він може бути егоїстом, але готовим на самопожертву заради близьких, або гордовитим і співчутливим одночасно. В молодості Марк може заводити чимало романів, які швидко закінчуються. Обирає супутницю життя дуже ретельно і серйозно. Але якщо вже вибрав, то стає зразковим сім’янином.

15 січня іменини святкують Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій / pixabay.com

Петро

Ім’я прийшло з давньогрецької мови, але варіантів перекладу кілька. Одні перекладають як “камінь”, інші вважають, що краще використовувати “непохитний”. З дитинства Петро росте слухняним і спокійним хлопчиком. Він може довго гратися іграшками на самоті. Петро трохи сором’язливий, але це компенсується його досить активною натурою. В дорослому віці це товариський чоловік, який відрізняється красномовством. Але зближуватися Петро зі всіма не любить. В нього є кілька хороших друзів. Навколо Петра завжди багато жінок, яких приваблюють його розум, вміння підтримати бесіду та успішність.

Серафим

Ім’я походить з Біблії і означає “ангел вогню”. Деякі дослідники вказують на його давньоєврейське походження. Ще в дитинстві Серафим дуже сильно виділяється серед однолітків. Він відрізняється привабливою зовнішністю, деякою холодністю та стриманістю. Серафим рідко сумує і вміє підтримати бесіду в будь-який момент. Це затятий захисник справедливості, який з дитинства стає на захист слабших за себе дітей та тварин. В дорослому віці Серафим успішний та впевнений в собі чоловік. Має щедру вдачу, через яку може нести певні збитки. Одружуватися не поспішає. Він довго буде перевіряти дівчину на істинність почуттів.

Сергій

За однією версією ім’я має давньогрецьке походження. Так називали спадкоємців багатих родин і його можна перекласти як “статний”, “високий”. За іншою воно походить з латинської мови і означає “слуга Бога”. В дитинстві Сергій цікавий і вразливий. Його легко поранити словом, він болісно реагує на образи. Може вередувати, аби привернути до себе увагу дорослих. Сергій не любить самотність, а тому завжди має багато друзів. З віком сильно змінюється. Це впевнений в собі сильний чоловік, який завжди захищає слабких. Сергія важко вивести з рівноваги, він дуже цінує справжніх друзів і приваблює інших своєю справедливістю. У відносинах Сергій дуже романтичний, любить робити подарунки.

Жіночі імена 15 січня

Уляна

Ім’я походить з латині і означає “щастя”. З дитинства Уляна вміє бачити прекрасне в усьому, що її оточує. Часто вона відчуває потяг до творчих професій і може реалізувати себе в сферах, які пов’язані з ними. В дорослому віці Уляна досить відкрита та товариська дівчина, з м’яким почуттям гумору. Також володіє певним шармом і чуттєвістю. Часто має загадкову поведінку. Завдяки оптимізму вміє зібрати довкола себе багато людей. Уляна вміє підкорювати будь-які вершини на своєму шляху, використовуючи твердість характеру і наполегливість.

15 січня іменини святкують Уляна та Юлія (Юліана) / pixabay.com

Юлія (Юліана)

Походження імені має відразу дві версії. За однією воно прийшло до нас з Греції і означає “хвиляста”, “пухнаста”. За іншою ім’я походить з латині і перекладається як “липнева” або “з роду Юліїв”. В дитинстві Юлія досить дружня і товариська. Їй легко знайти спільну мову з однолітками. Водночас це дуже вразлива і чутлива дівчинка. Юля не любить програвати, а тому часто сперечається. В дорослому віці Юлія стає примхливою та впертою. Також вона відрізняється цілеспрямованістю, чесністю, працьовитістю. Заміж зазвичай не поспішає і досить довго обирає собі партнера.

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