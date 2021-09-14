День ангела 15 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 21 імені.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 15 вересня святкують: Анатолій, Антон, Богдан, Василь, Віктор, Володимир, Герман, Іван, Ксенія, Леонід, Михайло, Микола, Павло, Петро, Серафима, Степан, Федір, Федот, Пилип, Юліан, Юхим.

Чоловічі іменини

Анатолій

Це ім'я грецького походження і перекладається як "схід", "східний", "схід сонця". Анатолій — вольовий, упертий чоловік з мінливим характером. Він не любить програвати, водночас може знайти спільну мову будь з ким, особливо, якщо йому щось потрібно.

Антон

Ім'я у перекладі з давньоримського означає "той, що вступає у бій". Антон дуже серйозно ставиться до дружби. Він продовжує спілкуватися з друзями дитинства і у дорослому віці. У навчанні Антон не хапає зірок, але за бажання легко дає раду з будь-якою освітньої програми. В роботі Антон – однолюб. Звикнувши до одного робочого місця, він не буде навіть робити спроб знайти щось інше. В юності Антон схильний до швидких і палких стосунків, проте у сім'ї він постійний і надійний.

Богдан

Богдан – це ім'я слов'янського походження, що складається з двох коренів "Бог" і "давати". Вважається, що значення імені Богдан – "Богом даний". Богдана можна охарактеризувати як сильного і сміливого чоловіка. Він простий у спілкуванні, врівноважений і спокійний, а логічність його позиції завжди притягує до нього людей. Богдан працьовитий, а його наполегливості можна тільки позаздрити. Якщо справа йому цікава, то виявляється його кмітливість та інтелект. У сімейних стосунках Богдан завжди лідер. Він прекрасний сім'янин і відмінний господар будинку, хоча іноді у нього проявляються риси деспотичності, проте це велика рідкість.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманськое походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу. У сімейних стосунках Герман також обов'язково посідає місце лідера. Дружину шукає поступливу, яка повністю і беззастережно приймає його лідерство.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Леонід

Ім'я Леонід – це двокореневе ім'я давньогрецького походження і означає воно "нащадок лева" або "подібний до лева". Леонід може знайти спільну мову будь з ким, а його вміння розбиратися в людях нерідко виручає його і допомагає в житті. В роботі Леонід має лідерські якості, що дозволяє з легкістю обіймати керівні посади. Сімейні стосунки Леонід будує з серйозним підходом. Він дуже вимогливий до побутових звичок партнерки, так що майбутня дружина пройде серйозний відбір.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-якою професією, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мовиі у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Степан

Ім'я походить від давньогрецького слова "стефанос" і означає "вінок". У Степана багато друзів і знайомих, для нього відчинені всі двері. Він швидко орієнтується в новій атмосфері. Особливо добре почувається в жіночому товаристві. У сімейному житті стосунки Степана із дружиною будуть складатися не так безхмарно. Надмірна товариськість буде давати привід для ревнощів.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Федот

Лінгвісти стверджують, що ім'я Федот бере свій початок в Греції, де воно звучало як Теодотос, яке своєю чергою перекладається як "Богом даний". Федот відрізняється спокійним і вольовим характером. Його важко вивести з себе, а його наполегливість нерідко вражає оточуючих. Чоловік з ім'ям Федот вміє бути привабливим, а його чудове почуття гумору буде нерідко його виручати. Варто так само відзначити його уміння ладити з людьми.

Пилип

Філіп – це ім'я грецького походження. Вважається, що найбільш точне значення імені Пилип – "той, що любить коней". Пилип – стриманий чоловік, він вміє себе показати з найкращого боку і посідає високе положення в суспільстві. Заради місця під сонцем він готовий хитрувати і обдурювати, але звичайно він намагається робити це таємно. Його товариський характер привертає багато людей, так що у Філіпа багато товаришів. Для вдалого сімейного життя Пилипу потрібна спокійна і терпляча дружина.

Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Юхим

Вважається, що ім'я Юхим має давньогрецьке походження і перекладається як "благочестивий" або "доброзичливий". Юхим добре розбирається в людях. Він точно знає, як і з ким поводитися, чим вміло користується в досягненні своєї мети. Ще можна відзначити мрійливість Юхима. Зі сторонніми він спілкується на більш поверхневі теми, а ось по-справжньому відкритим буває лише з найближчими. Юхим не поспішає зі створенням сім'ї і готовий шукати "ту єдину" хоч все життя.

Жіночі іменини

Ксенія

Ім'я Ксенія прийшло до нас із Греції, у перекладі воно означає "гостинність" або "гостинна". Іноді ще Ксенія перекладають як "мандрівниця", "чужинка", "гостя" і навіть "чужа". Ксюшу можна охарактеризувати як вразливу і одночасно холодну особу. Вона трохи схожа на снігову королеву. Водночас Ксенія — прекрасна подруга, на яку можна покластися. На роботі Ксенія досить активна. Вона не любить поспіху і намагається багаторазово все обміркувати.

Серафима

Серафима – це латинське теоморфне (релігійне) ім'я, а його походження дуже тісно пов'язане з Біблією. У Біблії, серафим – це назва шестикрилих ангелів, а в перекладі зі староєврейської це означає "вогненний". Тож можна вважати, що Серафима означає "вогняна". Серафимі все життя притаманні дитяча безпосередня радість, деяка наївність і емоційність. Власниця імені зовні екстравагантна, хоча має це більше показний характер. Ще вона не любить нести відповідальність за свої вчинки, що звичайно рідко викликає радість у оточення. Водночас, вона комунікабельна і вміє подобається людям, так що друзів у неї все ж більше, ніж недругів.

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