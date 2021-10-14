День ангела 15 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 13 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 15 жовтня святкують: Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Олександра, Петро, Степан, Федір.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Ганна

Ім'я Ганна прийшло до нас із Греції, а туди з ще більш давньої іудеї. На івриті ім'я Ганна означає "добра воля" або "прихильність". Ганна занадто добра, що в сучасному світі може заважати у житті. Вона працьовита і відповідальна, полюбляє турбуватися про рідних і близьких.

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Олександра

Ім'я Олександра прийшло до нас з Греції і перекладається як "та, що оберігає людство" або "надія". Олександра володіє жіночністю і вмінням мати чудовий вигляд. Вона відкрита і доброзичлива в спілкуванні, однак ця "відкритість" скоріше показова і дізнатися, що на душі Олександри, дано не всім. Її активна натура заряджає бадьорістю оточення і допомагає в власниці імені в досягненні хорошого положення в суспільстві.

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