День ангела 16 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 16 січня святкують свій День Ангела.

16 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 3 імен: Гордій, Ірина та Аріна.

Чоловічі імена 16 січня

Гордій

Існує кілька версій походження цього імені. За однією воно походить з Давньої Греції. Так там звали селянина, який став царем. За іншою версією це ім’я слов’янського походження, яке означає “гордий”. А ще дехто вважає, що ім’я походить від грецького слова “грізний”. В дитинстві Гордій відрізняється непосидючим характером. Але з віком стає більш відповідальним і надійним. Це дуже емоційний чоловік, який намагається приховувати свої пристрасті. Гордію досить легко досягти матеріальних висот. Він вміє трудитися і завжди доводить розпочате до кінця. Прагне знайти справжню любов, а тому може довгий час шукати супутницю життя.

Жіночі імена 16 січня

Ірина

Прийшло до нас з давньогрецької міфології і означає “спокій”, “мир”. В дитинстві це досить емоційна та чутлива дитина, яка з відповідальністю ставиться до всіх доручень дорослих. Дивиться на світ широко розкритими очима і змалку знає, чого хоче. В дорослому віці Ірина товариська та комунікабельна. Їй легко знаходити спільну мову навіть з незнайомцями. Вона любить, коли її професійні досягнення помічають і хвалять за це. Ірина дуже турботлива мати і чуйна дружина. В сім’ї завжди користується авторитетом.

Аріна

Це ім’я має кілька варіантів появи. Але найбільш популярним є те, що Аріна це старе походження імені Ірина. Греки трактували його як “мир” або “спокій”. З дитинства дівчинка відрізняється самостійністю, будь-які справи намагається виконати без сторонньої допомоги. В дорослому віці може бути нерішучою з чоловічою статтю. Тому Аріні досить важко зав’язувати стосунки. Жінка має гарний смак і особисту думку. Перед будь-якою справою Аріна завжди зважить всі “за” і “проти”.

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