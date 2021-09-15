День ангела 16 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 15 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 16 вересня святкують: Андрій, Василь, Василина, Володимир, Домініка, Іван, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Юхим.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Ілля

Значення імені Ілля в перекладі зі староєврейської мови означає "Яхве – мій бог" або "Мій бог Господь". Загалом Ілля доброзичливий, це допомагає йому легко заводити знайомства і знаходити спільну мову з різними людьми. Сім'я в житті Іллі, можна сказати найбільш головний складник. Ілля шукає людину схожу на нього у ставленні до життя і за темпераментом. Любить дітей і хоче зазвичай їх багато.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин". Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загоряється й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком.

Сергій

Як стверджують історики, ім'я Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Юхим

Вважається, що ім'я Юхим має давньогрецьке походження і перекладається як "благочестивий" або "доброзичливий". Юхим добре знається на людях. Він точно знає, як і з ким поводитися, чим вміло користується в досягненні своєї мети. Ще можна відзначити мрійливість Юхима. Зі сторонніми він спілкується на більш поверхневі теми, а ось по-справжньому відкритим буває лише з найближчими. Юхим не поспішає зі створенням сім'ї і готовий шукати "ту єдину" хоч все життя.

Жіночі іменини

Василина

Лінгвісти стверджують, що ім'я Василина походить від давньогрецького терміну Басилевс. У мікенській, а згодом і в грецькій культурі цим терміном величали царів і імператорів. Вважається, що Басилевс в перекладі означає "царський". Тому можна вважати, що значення ім'я Василина – "царська". Василина самовпевнена, амбітна та цілеспрямована жінка. Вона може бути конфліктною і не особливо приємною в спілкуванні. Часто вважає, що "мета виправдовує засоби", хоча аморальних вчинків намагається уникати.

Домініка

Домініка – це ім'я латинського походження, яке перекладається як "та, хто належить Господу". Для Домініки властиві сильний характер, незалежність суджень і яскраво виражені лідерські риси. Домініка легко збирає навколо себе людей і придумує загальну, але вигідну особисто для неї справу. Вона приваблива особа і вміє себе подати. Близьких друзів у Домініки дуже небагато. Мало хто витримує її важкий характер.

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