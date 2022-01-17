День ангела 17 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 17 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 17 січня святкують свій День Ангела.

17 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 19 імен: Олександр, Артем, Афанасій, Денис, Єфим, Йосип, Клим, Лука, Микола, Остап, Павло, Прохір, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Пилип, Яків.

Чоловічі імена 17 січня

Олександр

Походить від давньогрецького “захисник”. Ім’я часто зустрічається в Греції і інших країнах світу. Олександр росте наполегливою, впевненою, розважливою та сміливою дитиною. Любить активні ігри, але ніколи не займається хуліганством. В школі вчиться добре. В дорослому віці Олександр стає впевненим та гордим чоловіком, хорошим другом та сім’янином.

Артем

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “присвячений Артеміді”. У ранньому віці Артем дуже рухливий та не примхливий хлопчик. У однолітків часто має авторитет, хоча в лідери не прагне. Виростає Артем в чоловіка, який завжди впевнений у собі та своїх силах. Він прямолінійний, щедрий, раціональний, товариський. В плані стосунків може бути не постійним.

Афанасій

Має давньогрецькі корені, на українську мову може перекладатися як “безсмертний”. Дитиною Афанасій врівноважений та спокійний. Росте допитливим і мрійливим. З однолітками не лаїться і намагається завжди уникати будь-яких суперечок. В душі Афанасій щирий альтруїст, який прагне нести добро. Часто користується успіхом у жінок, але може втратити голову, коли відносини розвиваються надто швидко.

17 січня іменини святкують Олександр, Артем, Афанасій / Pexels

Денис

Походить від давньогрецького імені Діонісій, що означає “той, що належить Діонісу” (бог виноградарства, вина). В дитинстві активний та рухливий. Дениса часто переповнює позитивна енергія. Загалом росте досить слухняним хлопчиком. В дорослому віці Денис завжди в центрі уваги. Він досить акуратний та везучий чоловік, який має свої принципи і дотримується їх.

Єфим

Ім’я має давньогрецьке коріння і перекладається на українську мову як “благочестивий”. Від природи артистичний, легко спілкується з людьми. З дитинства Єфим намагається всього добитися лише своєю працею. Дуже прив’язаний до будинку та сім’ї. Відрізняється трохи консервативним ставленням до їжі.

Йосип

Походить від давньоєврейського біблійного імені, яке означає “буде доданий”, “нехай Бог винагородить”. З дитинства Йосип відрізняється впертим і самолюбним характером. Буває дуже потайливим, що призводить до постійних образ з його боку. В дорослому віці це високоморальний чоловік, який завжди прийде на допомогу друзям.

Клим

Скорочений варіант імені Климентій. Походить від латинського слова, що означає “людяний”. Клим в дитинстві відрізняється спокійним характером. Має тягу до знань та добре вчиться в школі. В дорослому віці часто змінюється. Стає більш завзятим і прагматичним. Зміну життєвих ситуацій переживає дуже важко. Завжди намагається вести за собою інших.

17 січня святкують свій день ангела Денис, Єфим, Йосип, Клим / Pexels

Лука

Походить з давньогрецької мови та означає “світло”. По своїй натурі Лука дуже серйозний та завжди пам’ятає про “кодекс честі”. Чоловік має свої ідеали, віру в яких досить важко похитнути. Володіє хорошим внутрішнім відчуттям, але завжди намагається керуватися лише логікою.

Микола

Походить від давньогрецького виразу “переможець народів”. Часто Микола наділений суперечливими якостями. Він може бути строгим та веселим одночас, замкнутим та комунікабельним, легким та напруженим. Тому оточуючим зрозуміти чоловіка буває важко. В колективі товариський. Може займати керуючі посади.

Остап

Походить від грецького імені Євстафій, що означає “твердий”, “стійкий”. З дитинства Остап проявляє зацікавлення загадками природи, любить вчитися та пізнавати щось нове. В дорослому віці стає завзятим, цілеспрямованим, хоче в усьому розібратися до кінця. Важко сходить з людьми. Остапу завжди краще наодинці, а тому в компанії він небалакучий.

Павло

Походить від давньоримського імені, що означає “молодший”. Сини у Давньому Римі часто називали іменем батька, додаючи приставку “paulus”. В дитинстві Павло слухняний і допитливий хлопчик. Активний та чуйний малюк любить гратися на вулиці з однолітками. В дорослому віці залишається розсудливим. Павло завжди бореться за справедливість, захищає слабких.

17 січня іменини у Остапа, Миколи, Луки, Павла / Pexels

Прохір

Походить від давньогрецького імені, що означає “бути попереду хору”. З самого дитинства Прохір дратівливий і не дуже товариський, але чарівний хлопчик. Він працездатний і намагається відповідально ставитися до своєї справи. Але Прохора не можна назвати кар’єристом. Також дратівливий та впертий. Завжди стоїть на своєму.

Родіон

Вперше ім’я з’явилося в Стародавній Греції. Має кілька варіантів перекладу: “герой”, “житель острова Родос”, “рожевий”. Це врівноважений та спокійний чоловік, який до всіх ставиться з доброзичливістю. Родіон готовий прийти на допомогу другові. Може бути суворим, але завжди розсудливий.

Семен

Має староєврейське походження і означає “почутий Богом в молитві”. З дитинства у Семена добре розвинута інтуїція, тому його важко обдурити. Якщо залишатися з ним щирим, то він буде прекрасним другом. В своїх почуттях Семен стійкий та постійний. Любить класифікацію та логіку. Головними його позитивними рисами можна назвати працьовитість і незлобивість.

Станіслав

Має слов’янське походження. На думку лінгвістів означає “славний своїм табором”. Це ім’я досить суперечливе, адже у його володаря часто вразливий характер. Станіслав практично завжди знає, чого хоче добитися в житті. Тому кидає виклик всім труднощам і виходить з будь-яких поєдинків переможцем. Станіслав готовий прийти на допомогу, коли людина цього потребує.

17 січня іменини святкують Прохір, Родіон, Семен, Станіслав, Степан, Тимофій, Пилип, Яків / Pexels

Степан

Ім’я походить від давньогрецької мови та означає “корона”. В дитинстві Степан буває непосидючим та рухливим. Готовий гратися в будь-які ігри, якщо вони активні. Володіє чітким розумом, а тому добре вчиться. В дорослому віці відрізняється добре розвиненим почуттям власної гідності.

Тимофій

Має грецьке походження і перекладається на українську мову як “богобоязний”. З дитинства Тимофій відрізняється великим зарядом позитивної енергії. Рухливий, любить активні ігри. В дорослому віці схильний до ревнощів, але не може жити без спілкування, а тому легко прощає.

Пилип

З давньогрецької перекладається як “той, хто любить коней”. З дитинства Пилип досить примхливий та хворобливий. Схильний до жадібності, а тому не дає іншим дітям гратися своїми іграшками. В дорослому віці часто буває лінивим, а тому не завжди може розкрити весь свій потенціал.

Яків

Походить від давньоєврейського імені, означає “той, що слідує”. В дитинстві Яків надзвичайно активний хлопчик. А в дорослому віці набуває таких рис характеру як прагматизм, хитрість, твердість в переконаннях. Інколи може передбачати, що незабаром станеться, шляхом аналізу. Не любить, коли йому радять на рахунок професії. Хоча будь-яка кар’єра Якову не дається легко.

Жіночі імена 17 січня

17 січня святкують свої іменини лише чоловіки.

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