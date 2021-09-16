День ангела 17 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня день ангела відзначають носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 17 вересня святкують: Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Олена, Павло, Петро, Степан, Федір, Юліан.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Митрофан

Це ім'я перекладається з латинського як "матір'ю виявлений", тобто на дитину, хрещену під цим ім'ям, сходить Божественна благодать. Митрофан сильно підданий впливу з боку матері, тому йому не притаманна самостійність. Водночас, чоловіку названим цим ім'ям властиві цілеспрямованість, обов'язковість, старанність, надійність, поступливість, безконфліктність, принциповість і відповідальність. А ще, ці чоловіки мають завищене почуття справедливості. Митрофан уникає тісного спілкування з людьми.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

Мойсей

Існує кілька версій походження імені Мойсей. Перший варіант – біблейський, і у перекладі з єврейської мови воно означає "витягнутий з води". Якщо вважати, що це ім'я походить зі стародавнього Єгипту, тоді воно перекладається як "дитя". Чоловікам з ім'ям Мойсей властиві такі риси характеру, як прямолінійність, чесність, справедливість, різкість, самовпевненість, образливість, лідерство, непередбачуваність, працьовитість і наполегливість.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти. Сімейні стосунки в житті Олександра посідають одне з найважливіших місць. Він люблячий чоловік і батько, обожнює балувати своїх домашніх різними подарунками і приємними сюрпризами.

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Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточуючих його людей, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Степан

Ім'я походить від давньогрецького слова "стефанос" і означає "вінок". У Степана багато друзів і знайомих, для нього відчинені всі двері. Він швидко орієнтується в новій атмосфері. Особливо добре почувається в жіночому товаристві. У сімейному житті стосунки Степана із дружиною будуть складатися не так безхмарно. Надмірна товариськість буде давати привід для ревнощів.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Олена

Однією з теорій вважається походження імені Олена від імені грецького бога Геліоса. Так само вважається, що ім'я Олена перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь". Олена легко захоплюється якою-небудь справою. Намагається в'язати, шити, вишивати. Характером більше схожа на батька. Замолоду робить враження замкнутої й соромливої, але за більш близького знайомства можна побачити в ній життєрадісну, емоційну натуру з багатою фантазією. У стосунках Олена очікує повної самовіддачі, болісно ставиться до того, що забирає в неї чоловіка - друзів, роботи, захоплень. Поглинена своїми щиросердечними переживаннями, байдужа до побутових проблем.

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