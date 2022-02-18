День ангела 18 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 18 лютого святкують свій День Ангела.

18 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імені: Антон, Феодосій, Михайло, Олександра, Василина, Агата.

Чоловічі імена 18 лютого

Антон

Існує дві версії походження імені. Згідно з однією, воно прийшло до нас зі слов’янського племені антів і означає “войовничий”. За іншою це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “вступає в бій”. В дитинстві Антон легко вливається в будь-який колектив, вміє розташовувати до себе. В дорослому віці стає волелюбним та мужнім. Зазвичай всі свої переживання тримає у собі. Цікаві факти про ім’я Антон: має добре розвинену інтуїцію.

Феодосій

Походить від грецького імені зі значенням “Божий дар”. В дитинстві Феодосій добродушний хлопчик, який багато усміхається і несе оточуючим лише позитив. Часто ображається на погані слова або дії. В дорослому віці стає впевненим в собі, часто сперечається. Цікаві факти про ім’я Феодосій: дуже повільний чоловік, який не любить поспішати.

18 лютого іменини святкують Антон, Феодосій і Михайло / Pexels

Михайло

Давньоєврейське ім’я, яке означає “рівний Богу”. В дитинстві Михайло самостійний хлопчик, який любить отримувати завдання по дому. Досить сильно прив’язується до матері. В дорослому віці стає доброзичливим, тактовним, ніколи не скаже поганого про іншу людину. Цікаві факти про ім’я Михайло: терплячий в стосунках, може довго добиватися кохану.

Жіночі імена 18 лютого

Олександра

Грецьке ім’я, яке можна перекласти як “захисниця”. В дитинстві Олександра цілеспрямована, добре вчиться. Вона надійна подруга, якій можна розповісти свої секрети. В дорослому віці стає дещо потайною, часто замикається у собі. Не пробачає навіть найменшої брехні. Цікаві факти про ім’я Олександра: дуже любить подорожувати.

Василина

Це ім’я грецьке і означає “цариця”. В дитинстві Василина неконфліктна дівчинка. Вона не любить сваритися і майже ніколи не ображається. Відрізняється лідерськими якостями. В дорослому віці стає винахідливою, відповідальною і дуже енергійною. Цікаві факти про ім’я Василина: прагне до досконалості і володіє гарним смаком.

18 лютого день ангела святкують Олександра, Василини, Агата / Pexels

Агата

Прийшло до нас з Давньої Греції і перекладається як “хороша”. В дитинстві Агата життєрадісна і енергійна. Багато часу проводить з однолітками, любить активні ігри. В дорослому віці стає розважливою та незалежною. Її головні риси характеру: логічність та практичність. Цікаві факти про ім’я Агата: не терпить брехні і зради.