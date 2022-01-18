День ангела 18 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 18 січня святкують свій День Ангела.

18 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 10 імен: Йосип, Григорій, Лук’ян, Роман, Матвій, Хома, Сергій, Євгенія, Аполлінарія, Тетяна.

Чоловічі імена 18 січня

Йосип

Має давньоєврейське походження, означає “прибуток”, “збільшення”. В дитинстві Йосип може бути дещо дратівливим, йому важко догодити, але ця риса характеру швидко змінюється на доброзичливість. В дорослому віці цей чоловік завжди прийде на допомогу, добрий та покладистий. Йосип хороший батько та чоловік.

Григорій

Ім’я грецького походження, яке можна перекласти як “не сплю”. Дитиною Григорій росте рухливою та активною. Він завжди відкритий до всього нового, прагне знань, тому добре вчиться в школі. В дорослому житті може стати дещо зухвалим і імпульсивним. Григорій часто вступає в суперечки і намагається вийти з них переможцем. Досить цілеспрямований, що допомагає йому у роботі.

Лук’ян

Походить від латинського слова, яке означає “світло”. З дитинства Лук’ян відрізняється м’яким та легким характером. Охоче береться за навчання і отримує хороші результати. В дорослому віці Лук’ян залишається відповідальним і цілеспрямованим. З людьми сходиться легко та швидко. Це відкрита людина з прекрасним почуттям гумору.

Роман

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з Греції і означає “сильний”. За іншою походження імені латинське і перекладається як “римський”. В дитинстві Роман відрізняється активністю та веселістю, йому не подобається одноманітність. В дорослому віці у чоловіка з’являються такі риси характеру як працьовитість, бажання розвиватися, допитливість. В компаніях Роман завжди головний жартівник.

18 січня іменини святкують Йосип, Григорій, Лук'ян, Роман, Матвій, Хома, Сергій / Pexels

Матвій

Має давньоєврейське коріння і означає “Божий дар”. В дитинстві Матвій дуже спокійний зовні, але легко виходить з себе, про що потім шкодує. Цей чоловік постійно хвилюється за своє майбутнє, але завжди сподівається, що йому допоможуть близькі люди. Матвій виростає миротворцем і справжнім дипломатом. Він досить скромний і схильний до самокритики. До відносин завжди ставиться серйозно.

Хома

Це давнє біблійне ім’я, яке можна перекласти як “близнюк”. В дитинстві Хома допитливий і має хорошу уяву. Часто захоплюється природними науками, а також механікою. Дуже любить щось конструювати. В дорослому віці Хома не прагне стати лідером, не йде на конфлікти і в цілому залишається зі всіма доброзичливим. Легко вливається в колектив.

Сергій

Походить від слова “Сергіус”, яке було римським родовим іменем, що означає “високий”. В дитинстві Сергій може бути досить хворобливим хлопчиком, але з віком починає займатися спортом і стає більш міцним. Чоловік стає сумлінним, намагається завжди виконувати свої обіцянки. З рідними може бути покладливим і турботливим. У відносинах надає перевагу спокійним і лагідним жінкам. З проблемами намагається справитися самостійно.

Жіночі імена 18 січня

Євгенія

Походить з грецького слова, яке перекладається як “високошляхетна”. В дитинстві Євгенія поступлива та спокійна дівчинка з рівним характером. Але при цьому вона ніколи не буває самотньою, легко знаходить спільну мову з оточуючими. В дорослому віці Євгенія залишається спокійною та тихою. Але також в її характері з’являється серйозність, стійкість та сміливість.

18 січня свій день ангела святкують Євгенія, Аполлінарія та Тетяна / Pexels

Аполлінарія

Має давньоримське походження і означає “належить Аполлону”. В дитинстві дуже чуйна і дисциплінована дівчинка. Вона доброзичлива, знає як сподобатися людям. Не любить критику в свою адресу і може неадекватно до неї ставитися. В дорослому віці стає дуже працьовитою. Особливе значення в житті Аполлінарії має сім’я, а не кар’єра.

Тетяна

Існує дві версії походження. За однією це ім’я прийшло до нас від давньоримського імені Татій, який був знаменитим царем. За іншою його перекладають як “засновниця”. В дитинстві Тетяна дуже вперта, швидко стає самостійною. З іншими дітьми ладнає погано, дівчинка часто замкнута в собі, а тому рідко знаходить нових друзів. З дорослою Тетяною дуже важко ужитися через непростий характер. Це образлива і ранима жінка з постійною зміною настрою. Щирий альтруїзм виказує лише у спілкуванні з близькими. Через істерики і капризи Тетяні важко знайти другу половинку. Але як тільки вона відчує себе коханою, починає проявляти ніжність.

Читайте також: