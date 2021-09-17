День ангела 18 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 18 вересня святкують: Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Олександр, Олексій, Раїса, Федір, Юхим.

Чоловічі іменини

Гліб

Лінгвісти стверджують, що ім'я Гліб походить від давньоскандинавської і у перекладі має значення "спадкоємець бога". У дитинстві Гліб вирізняється серйозністю і сміливістю. Втім, під час ігор він абсолютно звичайна дитина. Загалом хлопчик росте веселою і доброю дитиною. У дорослому віці він такий самий серйозний і спокійний. Гліб не любить поспішних рішень. Іноді може створюватися враження, що Гліб відлюдний і навіть похмурий, але це зовсім не так. Він дуже відповідальна людина, а тому не любить порожніх слів.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Захар

Лінгвісти стверджують, що ім'я Захар походить від біблійного імені Захарія і у перекладі значення цього імені — "Яхве згадав". Захара характеризують таки особливості як спокій, добродушність і скромність. Захар — це чуйна людина. Він завжди прийде на допомогу друзям, якщо може їм допомогти. Нерідко люди користуються його добротою, але він, навіть дізнавшись про це, не припиняє робити добро.

Максим

Походження цього імені має римське коріння, а пішло воно від родового імені Maximus. Історики стверджують, що ім'я Максим означає "великий". Максим — це впевнений чоловік, він прагне досягти значного місця в суспільстві і матеріального добробуту. Максим — комунікабельний і вміє подати себе. В роботі Максим не рветься до особливих висот, але і за маленьку зарплату працювати не буде. Часто його робота пов'язана з його успіхами в точних науках.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Юхим

Вважається, що ім'я Юхим має давньогрецьке походження і перекладається як "благочестивий" або "доброзичливий". Юхим добре знається на людях. Він точно знає, як і з ким поводитися, чим вміло користується в досягненні своєї мети. Ще можна відзначити мрійливість Юхима. Зі сторонніми він спілкується на більш поверхневі теми, а ось по-справжньому відкритим буває лише з найближчими. Юхим не поспішає зі створенням сім'ї і готовий шукати "ту єдину" хоч все життя.

Жіночі іменини

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і має особливу чутливість, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

Іраїда

Іраїда — це ім'я грецького походження, і означає воно — "з роду Гери". Іраїда — сувора, педантична і цілеспрямована жінка. Вона вимоглива до себе і оточення, а тому не любить пустого часу. Іраїда має чудовий смак і вміє мати гарний вигляд. Вона найчастіше стає успішною і досягає хорошого становища в суспільстві, але її зарозумілість відштовхує від неї людей. З нею можуть почуватися лише такі ж сильні і вольові люди.

Раїса

Ім'я Раїса походить з грецької мови і має значення "безтурботна" або "легковажна". Раїсу можна охарактеризувати, як енергійну, незалежну і спрямовану особу. Вона в міру самолюбна, але вміє дослухатися до чужої думки. Водночас лідерські якості Раїси, що властиві їй з дитинства, тільки посилюються. Раїса вміє захопити людей, адже вона завжди ділиться результатом успіху. Ще однією сильною стороною Раїси можна назвати її комунікативний талант. Вона вміє знаходити спільну мову майже з усіма і її інтерес до співрозмовника абсолютно щирий.

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