День ангела 18 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня відзначаються тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 18 жовтня святкують: Гаврило, Григорій, Денис, Євдоким, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Тихон, Філіп.

Чоловічі іменини

Гаврило

У перекладі з давньоєврейського – божественний воїн. У Біблії Гаврило – ангел, що, згідно з "Євангелієм від Луки", повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса. Ці чоловіки – лідери. Знають іноземні мови. Раціоналісти. Вони завжди чинять виважено, обмірковуючи кожний крок. Не піддаються впливу, можуть вислухати пораду, але зроблять по-своєму. Гаврило має гарну інтуїцію, комунікабельні, їм притаманні і кар'єристські міркування, і вони нерідко досягають успіхів в житті, долають перешкоди та не зупиняються перед труднощами в справах і роботі.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Денис

Ім'я Денис – це одна з форм імені Діонісій, з давньогрецької перекладається як "присвячений Діонісу". Денис – веселий і товариський чоловік. Він схильний до аналітичної роботи, що зовсім не виключає прекрасну уяву. Він може легко працювати як в театрі, так і банківським аналітиком. Він може бути яскравим і експресивним, але тільки в звичній компанії. У компанії з ним вам рідко буде нудно, він вміє приємно проводити час.

Євдоким

Євдоким походить від давньогрецької і перекладається як "добре прославлений", "доброслав". Власник цього імені спокійний і врівноважений, знає, як поводитися з людьми, наділений магічним дарунком вселяти навколишнім впевненість у тому, що він людина, здатна на видатні здійснення. До того ж це дійсно так, і перше враження ніколи не буває оманним. Євдоким не конфліктний, товариський, але впертий. Любить майструвати, і в нього це добре виходить. У Євдокима золоті руки, вся робота з облаштованості будинку – на його плечах, може самостійно розібрати й зібрати машину, але не любить, коли його підганяють. Працює повільно, але впевнено.

Інокентій

Це ім'я прийшло до нас з Візантії і перекладається як "невинний". Характер у Інокентія поступливий, замкнутий, домосід, акуратний і трошки гидливий, хороший дипломат і любитель тварин. У ранньому дитинстві часто хворіють. Вони дуже скромні і просуваються до мети повільно, важко сходяться і так само нелегко розлучаються з людьми, можуть працювати в мистецтві, і на виробництві, можуть бути церковнослужителями.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік з цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Матвій

Матвій - це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад - "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій - скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна чекати непередбачуваних вчинків.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Тихон

Тихон вважається ім'ям грецького походження, і походить від імені богині удачі Тюхе. Деякі фахівці все ж стверджують, що ім'я Тихон означає "випадок", "удача" або "доля". Тихон – справжній щирий друг, дорожить честю, любить спорт і має непогані спортивні завдатки. Він спокійний і цілеспрямований, вміє досягати поставленої мети, все прораховує, а вже потім береться до справи.

Філіп

Філіп – це ім'я грецького походження. Вважається, що найбільш точне значення імені Філіп – "той, що любить коней". Філіп – стриманий чоловік, він вміє себе показати з найкращого боку і посідає високе положення в суспільстві. Заради місця під сонцем він готовий хитрувати і обдурювати, але звичайно він намагається робити це таємно. Його товариський характер привертає багато людей, так що у Філіпа багато товаришів. Для вдалого сімейного життя Філіпу потрібна спокійна і терпляча дружина.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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