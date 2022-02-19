День ангела 19 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 19 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 19 лютого святкують свій День Ангела.

19 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 12 імен: Анатолій, Олександр, Дмитро, Василь, Арсеній, Севастіан, Іван, Максим, Юліан, Марія, Христина, Марта.

Чоловічі імена 19 лютого

Анатолій

Прийшло до нас з Давньої Греції і означає “житель Анатолії”. В дитинстві Анатолій замкнутий в собі, сором’язливий. В дорослому житті стає справжнім романтиком. Справедливий, ніколи не образить з опалу. Цікаві факти про ім’я Анатолій: в критичних ситуаціях може піти всупереч більшості.

Олександр

Давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “той, хто захищає”. В дитинстві Олександр артистичний і мрійливий. В дорослому віці стає дещо напористим і дуже активним. Цікаві факти про ім’я Олександр: вміє бути справжнім другом.

Дмитро

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві Дмитро рухливий хлопчик, який може бути неслухняним. В дорослому віці стає зовсім не схожим на дитячу версію себе. Спокійний і врівноважений. Цікаві факти про ім’я Дмитро: має свою думку з будь-якого питання.

Василь

З давньогрецькою ім’я перекладається як “цар”. В дитинстві Василь спокійний хлопчик, який не любить пустувати. В дорослому віці стає приємним у спілкуванні, доброзичливим. Цікаві факти про ім’я Василь: зробить все, або зберегти дружбу.

Арсеній

Грецьке ім’я, означає “мужній”. В дитинстві Арсеній сором’язливий і поступливий хлопчик. В дорослому віці стає таким же м’яким чоловіком. Має творчі таланти. Цікаві факти про ім’я Арсеній: часто пускає все на самоплив.

19 лютого іменини святкують Анатолій, Олександр, Дмитро, Василь, Арсеній, Севастіан, Іван, Максим, Юліан / Pexels

Севастіан

В перекладі з латинської ім’я означає “родом з Севастії”. В дитинстві Севастіан впертий і конфліктний, а нотації тільки погіршують ситуацію. В дорослому віці стає імпульсивним і енергійним. Цікаві факти про ім’я Севастіан: не надто любить працювати.

Іван

Давньоіудейське ім’я, яке перекладається як “милість Божа”. В дитинстві Іван найбільше прив’язується до матері. Залежить від зовнішньої оцінки. В дорослому віці стає спокійним і добропорядним. Цікаві факти про ім’я Іван: його важко вивести з себе.

Максим

Ім’я прийшло з Риму і означає “великий”. В дитинстві Максим чуйний і добрий хлопчик, який чудово сходиться з людьми. В дорослому віці стає впевненим в своїх силах чоловіком. Цікаві факти про ім’я Максим: має багато друзів, завдяки чому отримує чимало матеріальних вигод.

Юліан

Латинське ім’я, яке можна перекласти як “з роду Юліїв”. В дитинстві Юліан відрізняється лідерськими якостями, не любить пустощів і веселощів. В дорослому віці стає впевненим в собі. Не терпить, коли на нього кричить начальство. Цікаві факти про ім’я Юліан: користується особливою популярністю у жінок.

Жіночі імена 19 лютого

19 лютого день ангела святкують Марія, Христина, Марта / Pexels

Марія

Походить з давньоєврейської мови і означає “гірка”. В дитинстві Марія порядна і ласкава. Буває плаксивою. В дорослому віці стає більш впевненою в собі і товариською, але залишається доброзичливою. Цікаві факти про ім’я Марія: любить стежити за собою.

Христина

Утворилося від латинського слова, яке можна перекласти як “присвячена Христу”. В дитинстві Христина спокійна, вихована і слухняна дівчинка. В дорослому віці стає спостережливою, має досить сильний характер. Цікаві факти про ім’я Христина: в своє життя пускає далеко не кожного.

Марта

Давньоєврейське ім’я, яке означає “відома”. В дитинстві Марта емоційна, дещо егоїстична, самозакохана. В дорослому віці стає діловою і врівноваженою жінкою. Прагне до поставленої мети. Цікаві факти про ім’я Марта: може бути безжалісною і підступною, якщо їй потрібно чогось досягти.

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