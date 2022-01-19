День ангела 19 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 19 січня святкують свій День Ангела.

19 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Андрій, Іван, Лаврентій, Феофан, Лідія, Марія.

Чоловічі імена 19 січня

Андрій

Ім’я походить зі Стародавньої Греції та має два варіанта перекладу: “чоловік” або “мужній”. З дитинства Андрій росте непосидючим та рухливим хлопчиком. Добре розуміє, чого хоче. Дорослішаючи, хлопчик починає краще контролювати свою поведінку. Але характер у чоловіка залишається імпульсивним та непередбачуваним. У Андрія завжди багато енергії, якою він здатен ділитися з усіма оточуючими. Андрій від природи здібний і талановитий. Для нього дуже важлива жіноча увага. Цікаві факти про ім’я Андрій: християни найбільше шанують апостола Андрія Первозванного, який був одним з перших учнів Ісуса Христа.

Іван

Має давньоєврейське походження і означає “Бог помилував”. В дитинстві Іван може бути тихим і непримітним. При цьому часто у цих дітей поєднуються різні риси характеру: ніжність і гнів, доброзичливість та жорстокість. Відрізняється Іван досить широким колом інтересів. Тому в дорослому віці йому важко підібрати професію до душі. Любить веселитися та збирати велику компанію за столом. Іван не ревнивий чоловік, вірний, хоча і може захоплюватися іншими жінками. Цікаві факти про ім’я Іван: будинок цього чоловіка завжди відкритий для гостей, а найбільш відомий святий з цим іменем Іван (Іоанн) Пророк, який став Хрестителем Господнім.

19 січня іменини святкують Андрій, Іван, Лаврентій, Феофан / Pexels

Лаврентій

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з латинської мови і перекладається як “лаврентський”. За іншою це ім’я означає “лаврове дерево”. З самого раннього дитинства Лаврентій любить фантазувати, мріяти. Проте це зовсім не означає, що він не вміє діяти, особливо, коли потрібно втілити в реальність плани. В дорослому віці Лаврентій неймовірно впертий, прагне завоювати своє місце в суспільстві. Цікаві факти про ім’я Лаврентій: якщо до 25 років він не знайде свою другу половинку, то може прожити все життя на самоті, найбільш відомий в церковному календарі святий мученик, архідиякон Лаврентій.

Феофан

Походить від грецького слова, що означає “богоявлення”. З дитинства Феофан відрізняється добротою та безкорисливістю. Тому люди часто користуються цими його якостями. В дорослому віці стає хорошим господарем, який вміє все робити своїми руками. Феофана можна назвати людиною переконань. Він завжди буде твердо стояти на своєму, якщо вірить в це всім серцем. Це енергійна людина, яка з будь-якої ситуації вміє виходити переможцем. Цікаві факти про ім’я Феофан: найвідомішим в християнстві носієм цього імені був Феофан Сповідник.

Жіночі імена 19 січня

Лідія

З’явилося це ім’я ще в Стародавній Греції і означає “дівчина з Лідії” (так називали тих, хто проживав в одній із частин Малої Азії). Існує ще італійська версія перекладу “гармонійна”. З дитинства Лідія відрізняється дуже різнобічним характером. Їй важко простити людину навіть за найменшу помилку. Вона може стати хорошою подругою, якщо їй не буде заважати заздрість. В дорослому віці Лідія не вміє програвати, до своєї мети ладна на все. Іноді може бути надто нав’язливою, але люди все-рівно до неї тягнуться. Цікаві факти про ім’я Лідія: каменем-талісманом цієї жінки вважається аквамарин, а найвідоміша в християнстві володарка цього імені свята мучениця Лідія, яка загинула за віру разом з дітьми та чоловіком Філітом.

19 січня свій день ангела святкують Лідія та Марія / Pexels

Марія

Походить це ім’я з давньоєврейської мови і означає “гірка”, “відкинута” або “сумна”. В дитинстві Марія дуже тиха та скромна дівчинка, Інколи може здаватися плаксивою, не вміє відповідати кривдникам. Через свою наївність та доброту часто стає легкою метою для кривдників. В дорослому віці Марія вже стає більш впевненою в собі, але її доброта і скромність залишаються. Жінка любить і вміє стежити за своїм зовнішнім виглядом, а також зберігає чистоту в домі. Цікаві факти про ім’я Марія: рідко заводить стосунки, адже шукає “того єдиного”, саме Марією звали матір Ісуса Христа.

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