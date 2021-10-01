День ангела 2 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 11 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 2 жовтня святкують: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Олексій, Трохим, Федір.

Чоловічі іменини

Гаврило

У перекладі з давньоєврейського – божественний воїн. У Біблії Гаврило – ангел, що, згідно з "Євангелієм від Луки", повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса. Ці чоловіки – лідери. Знають іноземні мови. Раціоналісти. Вони завжди чинять виважено, обмірковуючи кожний крок. Не піддаються впливу, можуть вислухати пораду, але зроблять по-своєму. Гаврило має гарну інтуїцію, комунікабельні, їм притаманні і кар'єристські міркування, і вони нерідко досягають успіхів в житті, долають перешкоди та не зупиняються перед труднощами в справах і роботі.

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб". Георгій вміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи. Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо.

Давид

З ім'ям Давид пов'язані всі аврамічні релігії, такі як християнство, іслам і іудаїзм. У перекладі з івриту ім'я Давид означає "улюблений" або "улюбленець". Давида від самого дитинства характеризує цілісність і прекрасний баланс якостей. Зазвичай Давид виростає сміливим і наполегливим чоловіком. Впевненість в своїх силах і добродушність завжди притягує людей. У Давида багато друзів і гарних товаришів, що нерідко допомагає йому в житті.

Ігор

Лінгвісти стверджують, що Ігор – це двокореневе ім'я, яке походить від скандинавського імені Ingvarr. Воно перекладається як "багатий" або "щасливий". Ігор – виважений і спокійний чоловік . Однак з урахуванням того, що Ігор більше інтроверт, то його спілкування з іншими людьми зазвичай носить поверхневий характер. Це не заважає йому мати величезну кількість друзів, адже він веселий і легкий на підйом. Так само він сміливий і добрий, як і в дитинстві, а з віком до цього додаються гарні манери.

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Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Трохим

Це ім'я прийшло до нас із Візантії. У перекладі із грецького воно означає "годувальник", "вихованець". Стародавні греки найбільше цінували здатність бути добувачем, забезпечувати хлібом свою сім'ю. Хлопчик, що з вихованця виростав у годувальника, втілював у собі ідеальний образ чоловіка, глави сімейства, опору будинку. Він являв собою ідеал теперішнього чоловіка, кожна дівчина мріяла вийти заміж саме за таку людину. Ці якості властиві власникам імені Трохим. Вони відрізняються мужністю, надійністю й цілеспрямованістю.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Зазвичай дуже турботливий до своєї родини.

Жіночі іменини

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута". Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

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