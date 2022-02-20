День ангела 20 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 20 лютого святкують свій День Ангела.

20 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Лука, Петро, Парфеній, Олексій та Олександра.

Чоловічі імена 20 лютого

Лука

Ім’я походить з Давньої Греції і означає “світло”. В дитинстві Лука дуже серйозний по своїй натурі хлопчик. Він добре вчиться і не приносить батькам жодних проблем. В дорослому віці стає успішним в роботі. Його ідеали дуже важко похитнути. Цікаві факти про ім’я Лука: дуже гордий чоловік, який прагне прославитися.

Петро

Має давньогрецькі корені і перекладається як “твердий”. В дитинстві Петро сильний та мужній. Він ніколи не дасть себе образити. В дорослому віці стає трішки авторитарним, не здатним приховувати емоції. Через що у нього часто бувають проблеми. Цікаві факти про ім’я Петро: якщо познайомитися з ним ближче, то можна побачити, що він досить веселий чоловік.

Парфеній

З грецької ім’я можна перекласти як “святитель”. В дитинстві Парфеній дуже акуратний у всьому. Постійно переживає, що про нього подумають інші. В дорослому віці стає комунікабельним. Любить досягати успіхів у всіх своїх починаннях. Цікаві факти про ім’я Парфеній: дуже любить допомагати людям.

20 лютого іменини святкують Лука, Петро, Парфеній, Олексій / Pexels

Олексій

Ім’я прийшло з Давньої Греції і означає “відображати”. В дитинстві Олексій активний і рухливий хлопчик, який любить веселі ігри та розваги. При цьому досить поступливий і слухняний. В дорослому віці стає миролюбивим, впертим і рішучим. Цікаві факти про ім’я Олексій: надійний товариш, йому можна довірити організацію довгої поїздки.

Жіночі імена 20 лютого

20 лютого день ангела святкує Олександра / Pexels

Олександра

В перекладі з грецької ім’я означає “хоробра захисниця”. В дитинстві Олександра цілеспрямована, надійна і наполеглива дівчинка. Вона дуже непосидюча, любить активні і рухливі ігри. В дорослому віці стає стійкою, отримує твердий характер. На перший погляд може здатися, що вона потайна. Цікаві факти про ім’я Олесандра: подорослішавши, стає дуже дружелюбною.