День ангела 20 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 20 січня святкують свій День Ангела.

20 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 2 імен: Василь та Іван.

Чоловічі імена 20 січня

Василь

Ім’я грецького походження і означає “царський” або “цар”. На територію сучасної України прийшло в період хрещення Русі. З дитинства Василь росте світлою, відкритою та життєрадісною дитиною. Це вірний та безкорисливий друг, який завжди прийде на допомогу. В дорослому віці Василь завжди знає собі ціну та впевнений в своїх силах. Відрізняється дещо педантичним характером, ніколи не ставить емоції вище за розум. Цікаві факти про ім’я Василь: у відносинах цей чоловік завжди прагне показати себе лицарем, найбільшою і найважливішою подією в житті вважає народження дитини.

Іван

Походить від давньоєврейського імені, яке означає “милість Божа”. В дитинстві Іван досить часто потребує позитивної оцінки своїх дій, а тому сильно залежить від думки оточуючих. Особливо прив’язаний до матері. Дорослішаючи, Іван стає добропорядним та спокійним чоловіком. Він ніколи нікуди не спішить. Любить працювати руками, а тому професію часто вибирає, пов’язану з цим заняттям. В сімейних відносинах вірний, сильний, дуже любить дітей. Цікаві факти про ім’я Іван: хоч ці чоловіки і не ревниві, але на залицяння до своєї другої половинки може відреагувати непередбачувано, дуже любить збирати за столом всіх родичів, вважається “душею компанії”.

Жіночі імена 20 січня

20 січня святкують свої іменини лише чоловіки.

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