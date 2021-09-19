День ангела 20 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня день ангела відзначають лише носії чоловічих імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 20 вересня святкують: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Макар, Михайло, Микола, Олександр, Петро, Степан.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Лев

Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев". Власника імені Лев відрізняють такі риси, як сміливість, терпіння, надійність і послідовність. Ці поєднання характеру роблять Льва прекрасним другом і складним ворогом. Він досить строго дивиться на світ і оточуючих його людей. Лев дуже відповідальний чоловік. Його надійність стає легендою поміж його знайомих, адже він дійсно робить все можливе щоб виконати обіцянку.

Макар

Макар — це ім'я грецького походження в перекладі з грецького має значення "блаженний", "щасливий". Макар — стриманий, врівноважений і скромний. Ці якості дозволяють йому з легкістю викликати прихильність до себе оточення, а ось користується він цим рідко. Макар не кидає слів на вітер, а якщо пообіцяв що, то зробить все можливе, щоб виконати обіцянку.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан - це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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