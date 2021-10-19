День ангела 20 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії шести імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 20 жовтня святкують: Йосип, Михайло, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.

Чоловічі іменини

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Михайло

На Близькому Сході ім'я було популярним у євреїв і спочатку звучало як Міхаель і у перекладі означає "той, хто як Бог". Михайло з малого віку — доброзичливий і товариський хлопець. Він зазвичай має чудову комунікабельність, із ним легко встановлювати контакт. Він не схильний до злопам'ятності, Михайло або пробачає образи або просто їх забуває. В роботі Михайло — відповідальний і наполегливий працівник. Він легко дає раду з роботою, пов'язаною з керівництвом людьми, хоча і не сильно прагне до цього. Михайло до жінок ставиться з особливою тремтливістю. Діти для Михайла є дуже важливим складником сімейного життя.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

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Юліан

Це ім'я має латинське походження і перекладається як "той, хто належить до роду Юліїв". Юліан наділений високою самооцінкою, самолюбством і лідерськими якостями, які допомагають йому домагатися свого. Справжніх друзів у Юліана небагато, оскільки він довіряє лише тим, кого добре знає і вважає чесним і порядним. Він часто пробує свої сили у творчості. Відмінна риса Юліана – прагнення до свободи, він не терпить насильства над своєю особистістю.

Жіночі іменини

Пелагея

Пелагея - це ім'я грецького походження і у перекладі воно означає "морська". Пелагея м'яка і терпляча особа, їй властиві кокетство і відмінне почуття гумору. У неї зазвичай багато друзів і вона із задоволенням з ними зустрічається і проводить своє дозвілля. Втім, надає перевагу проведенню таких зустрічей в тихій домашній обстановці. На роботі Пелагею люблять за її працьовитість і скромність. Найчастіше її робота має творчу спрямованість, хоча Пелагея вміє внести творчість в будь-який напрямок діяльності.

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