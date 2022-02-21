День ангела 21 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

21 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Михайло, Макар, Антон, Олександра, Агата, Василина.

Чоловічі імена 21 лютого

Михайло

Давньоєврейське ім’я, яке перекладається як “рівний Богу”. В дитинстві це самостійний хлопчик, який рано бере на себе обов’язки по дому. Прив’язаний до матері. В дорослому віці стає дещо образливим, але завжди до всіх відноситься доброзичливо. Цікаві факти про ім’я Михайло: дорожить дружбою, любить тварин.

Макар

Ім’я має грецьке походження, означає “щасливий”. В дитинстві Макар може бути невпевненим у собі, а тому батькам потрібно його постійно підтримувати. В дорослому віці стає скромним і врівноваженим чоловіком. Цікаві факти про ім’я Макар: головними його недоліками можна назвати ледачість і образливість.

21 лютого іменини святкують Михайло, Макар, Антон / Pexels

Антон

Давньоримське ім’я, яке перекладається як “достойний похвали”. В дитинстві Антон чесний і товариський з одного боку. Але може також бути різким і категоричним. В дорослому віці стає працьовитим, тактовним і комунікабельним. Цікаві факти про ім’я Антон: до будь-якої ситуації підходить з точки зору раціоналізму.

Жіночі імена 21 лютого

Олександра

В перекладі з грецької означає “захисниця”. В дитинстві Олександра розумна, сильна і харизматична дівчинка. Іноді відрізняється підвищеною жвавістю. В дорослому віці стає товариською жінкою з багатою уявою. Цікаві факти про ім’я Олександра: в сімейному житті неконфліктна, але потайлива.

21 лютого день ангела святкують Олександра, Агата, Василина / Pexels

Агата

Походить з Давньої Греції і означає “хороша”. В дитинстві Агата завжди покладається на розум під час прийняття будь-яких рішень, наполеглива і справедлива. В дорослому віці стає спокійною, має сильну вдачу, але при цьому відрізняється підвищеною емоційністю. Цікаві факти про ім’я Агата: властива зайва мрійливість, але володіє аналітичним складом розуму.

Василина

Давня Греція є батьківщиною імені, воно перекладається як “цариця”. В дитинстві Василина потайлива, весела і легка в спілкуванні. В дорослому віці стає натхненною і цілеспрямованою. В будь-якій роботі стає успішною. Цікаві факти про ім’я Василина: головна її якість саме працьовитість.