День ангела 21 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 21 січня святкують свій День Ангела.

21 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 12 імен: Антон, Віктор, Володимир, Геогрій, Григорій, Дмитро, Євген, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан, Василіса.

Чоловічі імена 21 січня

Антон

Походить від латинського родового імені родини патриціїв. Так нарікали в Стародавньому Римі старших синів. З дитинства Антон вміє розташовувати до себе людей, часто опиняється в центрі уваги. Легко вчиться, так як наділений хорошою пам’яттю. В дорослому віці прагне до ідеальних стосунків. Досить емоційний. Антон постійно намагається подолати свої страхи.

Віктор

Ім’я латинського походження, означає “переможець”. В дитинстві Віктор досить довірливий, а якщо довідується про обман, то дуже сильно засмучується. В дорослому віці професію вибирає з чимось конкретним. Для нього чудово підходить електрик або шофер. Віктор вважається борцем за справедливість. В шлюбі стає хорошим сім’янином, вірним та терпеливим.

Володимир

Старослов’янського походження, відоме нам ще з часів язичництва. Означає “той, хто володіє світом”. З дитинства непосидючий, прагне лідерства. Володимир не любить відкритих конфліктів, а тому будь-які проблеми намагається вирішувати словами. В відносинах цінує романтику.

21 січня іменини святкують Антон, Віктор, Володимир, Георгій / Pexels

Георгій

Походить від давньогрецького слова, яке означає “землероб”. В дитинстві Георгій мало спілкується з однолітками. Більше любить гратися на самоті, ніж в компанії. В дорослому віці старанний та акуратний. Щоб виконати будь-яку справу докладе всіх зусиль. Не злопам’ятний, має непогане почуття гумору. Також вміє добре зберігати таємниці.

Григорій

Має грецьке походження, означає “не сплю”. В дитинстві Григорій непосидючий та активний. Прагне до нових знань, але йому важко зосередитися на чомусь одному. В дорослому віці часом імпульсивний, буває зухвалим, тому легко вступає в суперечки. Для Григорія дуже важливо мати мету всього життя. За характером максималіст зі своїми позитивними та негативними сторонами. Може кидатися в крайнощі, але досить добре керує своїми почуттями.

Дмитро

Походить з грецької мови, означає “присвячений”. Ще з дитинства Дмитро досить ціленаправлений та вольовий. В дорослому віці зберігає ці якості, а також стає комунікабельним і практичним чоловіком. Буває імпульсивним, ненавидить брехню. Дмитро також прямолінійний і категоричний в своїх висловлюваннях. Але при цьому добродушний, а тому має багато друзів.

Євген

Має давньогрецьке походження та перекладається як “знатний”. З раннього дитинства Євген переповнений рухом, відрізняється кмітливістю та винахідливістю. Досить великий фантазер, часто живе в вигаданому світі. Легкий в спілкуванні, тому швидко заводить друзів. В дорослому віці Євген має непростий склад розуму та добре розвинену інтуїцію.

Омелян

Походить з давньогрецького слова, означає “приємний”. В дитинстві Омелян може дивувати своєю незворушністю, спокоєм. Має слабку нервову систему. Відмінно вчиться, швидко все запам’ятовує. В дорослому віці Омелян розважливий і прагматичний. При цьому майже ніколи не намагається зробити кар’єру. Йому вистачає того, що у нього є.

21 січня день ангела святкують Григорій, Євген, Омелян, Ілля, Юліан, Дмитро та Михайло / Pexels

Ілля

Ім’я єврейського походження, означає “мій Бог - Господь”, інколи перекладається як “віруючий”. З дитинства позиціонує себе як лідера в усьому. Ілля активний, веселий, любить пустощі. З іншими веде себе відверто та прямолінійно. В дорослому віці Ілля може бути дещо егоїстичною людиною. Але також рішучий та сміливий.

Михайло

З давньоєврейського означає “подібний Богу”. В дитинстві незлобливий, допитливий, самостійний, а тому любить допомагати по дому. В дорослому віці Михайло стає доброзичливим і тактовним чоловіком. Ніколи не дивиться на оточуючих зверхньо. В роботі дещо непередбачуваний. Добре виконує роботу, але інколи може зірвати терміни її виконання.

Юліан

Має латинське походження і перекладається як “той, що належить до роду Юліїв”. В дитинстві любить справляти на оточуючих добре враження, а тому радіє, коли його хвалять. Прагне в усьому бути першим. В дорослому віці Юліан не терпить насильства над своєю свободою, а тому довго не заводить серйозних відносин. При цьому часто користується популярністю у жінок.

Жіночі імена 21 січня

21 січня іменини у Василіси / Pexels

Василіса

Ім’я грецького походження, перекладається як “повелителька”. В дитинстві досить сором’язлива, а тому батькам потрібно хвалити її за будь-який хороший вчинок. Любить сидіти вдома та виготовляти щось своїми руками. В дорослому віці Василіса стає твердою та впевненою в собі жінкою. Вона без проблем справляється з труднощами. Має тонкий розум і ділову хватку. Василісі завжди складно знайомитися з новими людьми. Також відрізняється наявністю високих ідеалів.

Читайте також: