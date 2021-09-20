День ангела 21 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії трьох імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 21 вересня святкують: Георгій, Іван, Марія.

Чоловічі іменини

Георгій

Георгій — це ім'я давньогрецького походження, у перекладі означає "землероб".

У дитинстві Георгій тримається трохи осторонь від своїх однолітків. Уміє вислухувати свого співрозмовника, йому можна довіритися в лоскітливій ситуації. Може зберегти чужу таємницю. Здатний добре викладати свої думки в писемній формі. У будь-якій роботі дуже ретельно й серйозно ставиться до дорученої справи.

Загалом він доброзичливий до людей. З жінками Георгій нерішучий, але сімейне життя складається зазвичай щасливо. Єдине, що він не здатний перенести, — це брехня. Георгій любить веселі компанії й вечірки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий, і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Жіночі іменини

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута".

Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

В роботі Марія може довго шукати собі справу до душі, ще з дитинства тяжіє до творчості і нерідко її робота пов'язана з нею. Водночас, Машу можна назвати кар'єристкою, вона працьовита і дуже чесна.

Головне в житті Марії — це родина. Вона створює сім'ю досить пізно, але це дозволяє їй зробити цей вчинок цілком усвідомлено і виважено. Дуже любить своїх дітей, і так само обожнює сімейні вечори.

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