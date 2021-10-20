День ангела 21 жовтня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини відзначають носії 14 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 21 жовтня святкують: Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Надія, Микола, Павло, Пелагея, Петро, Таїсія, Тетяна.

Чоловічі іменини

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів явно споріднених зі старонімецькою мовою. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають по дрібницях. Сумлінний, але не любить поспіху. По справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Жіночі іменини

Єлизавета

Вважається що ім'я Єлизавета має староєврейське походження і перекладається як "Бог мій – клятва", "вшановує Бога". У Єлизавети складний характер. Вона добра і примхлива, весела і напружена. У неї чудове почуття гумору, яке її виручає по життю. Вона простодушна і має особливу чутливість, що робить її досить вразливою. Єлизавета товариська і знаходить себе в професіях, пов'язаних зі спілкуванням. Вона має прекрасну інтуїцію, тому вибирає найоптимальніші рішення, які сама не зможе пояснити.

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені — "гірка", "сумна", "відкинута". Марія — добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки.

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Надія

Ім'я Надія було перейнято не фонетично, а за змістом. Тобто, на грецькій мові значення імені Надія – "надія", тільки пишеться інакше – Ελπίς (Елпіс). Для Надії властиві такі риси характеру як енергійність, твердість і емоційність. Вона досить вольова людина і це швидко стає помітно під час спілкуванні з нею. Вона не любить дипломатичності в спілкуванні і часто говорить те, що думає. Це, на жаль, призводить до появи безлічі недругів і складнощів у житті. Водночас вона привітна людина і спілкуватися з нею досить легко і приємно.

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Таїсія

Ім'я Таїсія вважається грецьким ім'ям, втім тоді Греція була язичницьким державою і мала тісні зв'язки з Єгиптом. У єгипетській міфології є богиня Ізіда, так ось ім'я Таїсія означає "належить богині Ізіди", що писалося як ta Isios. Однак деякі лінгвісти вважають, що значення імені Таїсія може бути "пізня" або "родюча". Таїсія наполеглива, рішуча і безкомпромісна особа. У неї прекрасні вроджені лідерські якості - Тая любить подобається людям і вміє це робити.

Тетяна

У імені Тетяна давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма. У Тетяни напрочуд сильна інтуїція, люди довіряють її передчуттям. Вона легка в спілкуванні, вміє зачарувати співрозмовника. Відрізняється сильною волею, практично не піддається чужому впливу, вірить в свої здібності і сили. Вона смілива, щира та має чудове відчуття гумору. Тетяна – природжений керівник. Вона може організувати роботу будь-якого колективу. Але комфортніше все ж почувається у творчій сфері.

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