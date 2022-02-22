День ангела 22 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

22 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Геннадій, Василь, Ян, Інокентій, Тихон, Петро.

Чоловічі імена 22 лютого

Геннадій

Давньогрецьке ім’я, яке перекладається як “благородний”. В дитинстві Геннадій відрізняється досить суперечливим характером. Він часто істерить і робить це в місцях, де його може побачити велика кількість людей. В дорослому віці стає вразливим. Болісно реагує на зауваження. Цікаві факти про ім’я Геннадій: особливо ретельно обирає супутницю життя.

Василь

Прийшло з Давньої Греції і означає “цар”. В дитинстві Василь спокійний і тихий хлопчик, який любить тихо гратися наодинці. В дорослому віці стає дуже приємний в спілкуванні чоловік. Цікаві факти про ім’я Василь: в спілкуванні з протилежною статтю впевнений в собі.

Ян

Похідна форма від імені Іван. Перекладається як “Бог милостивий”. В дитинстві Ян цілеспрямований і доброзичливий. Йому важливо знайти заняття, яке буде цікавим. В дорослому віці стає чоловіком з “золотими руками”. Любить фізичну працю. Цікаві факти про ім’я Ян: злопам’ятний і ранимий.

22 лютого день ангела святкують Геннадій, Василь, Ян, Інокентій, Тихон, Петро / pixabay.com

Інокентій

В перекладі з латинської мови ім’я означає “невинний”. В дитинстві Інокентій мирний і спокійний. Але це лише на перший погляд. Насправді він вміє постояти за себе. В дорослому віці стає дещо легковажним і замкнутим в собі. Цікаві факти про ім’я Інокентій: однолюб за своєю природою.

Тихон

Грецьке ім’я, яке означає “тихий”. В дитинстві Тихон не примхливий і спокійний. Він легко розташовує до себе людей. В дорослому віці стає серйозним і доброзичливим. Добре обмірковує кожне рішення і не піддається емоціям. Цікаві факти про ім’я Тихон: дещо флегматичний чоловік.

Петро

З’явилося в Давній Греції і перекладається як “непохитний”. В дитинстві Петро правильний і піддатливий хлопчик. Йому потрібне захоплення і визнання. В дорослому віці стає мужнім і сильним чоловіком, який інколи може бути авторитарним. Цікаві факти про ім’я Петро: ніколи не прислухається до чужих порад.

Жіночі імена 22 лютого

22 лютого іменини святкують лише чоловіки.

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