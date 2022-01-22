День ангела 22 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 22 січня святкують свій День Ангела.

22 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Захар, Петро, Павло, Пилип та Антоніна.

Чоловічі імена 22 січня

Захар

Ім’я має давньоєврейське походження і означає “Божа пам’ять”. В дитинстві Захар може годинами гратися на самоті в тихі та зосереджені ігри. Відрізняється особливою турботою та уважністю до оточуючих людей і тварин. В дорослому віці Захар залишається людиною з великим серцем. Часто допомагає іншим. Цікаві факти про ім’я Захар: одружується зазвичай досить пізно, святим заступником імені вважається один з дванадцяти малих пророків Захарій.

22 січня свої іменини святкують Захар, Петро, Павло та Пилип / pixabay.com

Петро

Прийшло до нас з Давньої Греції та означає “гора”. З дитинства Петро відрізняється особливою хоробрістю, не пасує перед труднощами. Але нерідко може не рахуватися з думкою інших, через що у нього часто бувають проблеми як в школі, так і вдома. В дорослому віці Петро працьовитий, добре справляється зі своїми обов’язками, вміє організовувати людей. Цього чоловіка можна назвати справжнім естетом, він охайний та чесний. Цікаві факти про ім’я Петро: при виборі роботи вибере ту, де немає внутрішніх обмежень, найпопулярніший православний святий з цим іменем — один з апостолів Христа.

Павло

Ім’я в перекладі з латинської мови означає “незначний”, “маленький”. З дитинства Павло відрізняється непростим характером. З одного боку це чуйна дитина, яка з радістю буде допомагати старшим. З іншого — любить хвалитися, може бути надто балакучим. З віком Павло стає меркантильним. Однією з основних рис характеру є терплячість. Він може довго йти до реалізації своєї мрії. Цікаві факти про ім’я Павло: любить подорожувати, хоч і є досить домашньою людиною, серед християн найбільш шанованим носієм цього імені є апостол Павло.

Пилип

З грецької мови ім’я можна перекласти як “той, хто любить коней”. В дитинстві Пилип відрізняється слабкістю, росте неврівноваженою дитиною з вразливим характером. Йому важливо завжди залишатися на видному місці, ненавидить невдачі. В дорослому віці зберігає майже всі свої дитячі риси характеру. А такоє стає винахідливим та примхливим. В сімейних відносинах щедрий, але інколи не в міру буркотливий. Цікаві факти про ім’я Пилип: йому не подобається все буденне, найвідомішим серед християн носієм цього імені є святий апостол Пилип.

Жіночі імена 22 січня

22 січня день ангела святкує Антоніна / pixabay.com

Антоніна

Існує дві версії походження цього імені. За однією воно прийшло до нас з Греції і означає “змагається”. За іншою — пов’язане з іншим грецьким словом, яке перекладається як “квітка”. В дитинстві Антоніна відрізняється чуйним, привітним і добрим характером. Для дівчинки незаперечним авторитетом є батьки. В дорослому віці залишається доброю жінкою, адже вважає: як будеш ставитися до людей, так і вони будуть ставитися до тебе. У неї багато знайомих, вона легко знаходить спільну мову з людьми. Цікаві факти про ім’я Антоніна: відрізняється прагненням командувати, в християнстві найшанованішою носійкою імені є мучениця Антоніна Нікейська.