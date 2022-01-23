День ангела 23 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 23 січня святкують свій День Ангела.

23 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 6 імен: Павло, Макар, Анатолій, Григорій, Петро та Арсенія.

Чоловічі імена 23 січня

Павло

В перекладі з латині це ім’я означає “молодший”. В Стародавньому Римі синів часто називали іменем батька, додаючи до нього приставку “paulus”. В дитинстві Павло росте допитливим та слухняним. Він уважний до своїх близьких, не боїться брати на себе відповідальність. В дорослому віці Павло стає неговірким та часто перебуває в своїх думках, не помічаючи навколо нічого. Може стати справжнім другом та вміє зберігати секрети. Цікаві факти про ім’я Павло: в християнстві найбільш шанованим покровителем вважається святий апостол Павло.

Макар

Грецьке ім’я, яке означає “щасливий”, “блаженний”. З дитинства хлопчик може відрізнятися слабким здоров’ям та невпевненістю у собі. Макару важлива підтримка батьків. Проявляє особливий інтерес до танців та спорту. В дорослому віці стає досить сором’язливим та врівноваженим чоловіком. Йому більше подобається розмірене життя, тому він не любить виділятися. Головними недоліками Макара можна назвати ледачість та образливість. Цікаві факти про ім’я Макар: на роботі не любить надто старатися, але завжди працює на совість, це хороший сім’янин та батько.

Анатолій

Цим ім’ям греки називали всіх жителів Анатолії. З грецької можна перекласти як “схід”. В дитинстві Анатолій часто перебуває під впливом матері. Буває сором’язливим та замкнутим у собі. Любить читати пригодницькі романи та уявляти себе на місці головних героїв. В дорослому віці Анатолій дуже справедливий, ніколи не скривдить близьких та знайомих. Завдяки врівноваженості та розважливості вміє завойовувати довіру жінок. Цікаві факти про ім’я Анатолій: він добрий працівник, але рідко заробляє великі гроші, на Русі з’явилося разом з християнством.

23 січня свої іменини святкують Павло, Макар, Анатолій, Григорій, Петро / pixabay.com

Григорій

Ім’я прийшло до нас з Давньої Греції і означає “пильний”. З дитинства Григорій відрізняється чутливістю, тому його легко образити словом або ділом. Але вміє знаходити вихід з будь-якої ситуації завдяки невгамовному оптимізму. В дорослому віці Григорій стає всебічно розвиненою особистістю, тому може побудувати кар’єру в різних областях: в спорті, точних науках, творчості. Цікаві факти про ім’я Григорій: цей чоловік любить доглядати за собою, а тому завжди шукає таку ж дівчину.

Петро

Вперше ім’я з’явилося в Давній Греції та означає “скеля”, “камінь”. Ще в ранньому дитинстві Петро відрізняється особливою сміливістю, хоча інколи може поводити себе авторитарно по відношенню до однолітків. В дорослому віці Петро стає водночас ніжним, темпераментним та жадібним чоловіком. Це непоганий організатор, який легко переживає невдачі та рухається далі. Цікаві факти про ім’я Петро: чоловік володіє такими рисами характеру як запальність, прямолінійність, відвертість.

Жіночі імена 23 січня

23 січня свій день ангела святкує Арсенія / pixabay.com

Арсенія

Батьківщина імені Стародавня Греція, яке в перекладі означає “мужня”, “зріла”. В нашій країні популярнішим є чоловіче ім’я Арсеній. З дитинства дівчинка сильно відрізняється від своїх однолітків. Вона має дуже сильну позитивну енергетику, а також твердий характер, сильний дух та прагнення самостійно долати будь-які перешкоди на шляху. В дорослому віці Арсенія може стати замкненою в собі та дещо егоїстичною. Носительки цього імені часто обирають професії, пов’язані з творчістю: фотографиня, модельєрка, художниця. Цікаві факти про ім’я Арсенія: може стати воістину безцінною в робочому колективі, але в сімейних відносинах часто зазнає невдач.