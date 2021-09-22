День ангела 23 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 12 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 23 вересня святкують: Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

Василь

Ім'я Василь має грецьке походження і у перекладі означає "царський". Василь не любити квапити події і поспішні ухвалення рішень. Зазвичай він негласний лідер компанії, оскільки однаково найголовніше слово за ним. Найчастіше робота Василя пов'язана з технікою і електронним устаткуванням, але може успішно працювати і в інших галузях. Нерідко сам колектив висуває Василя в керівники.

Гаврило

У перекладі з давньоєврейського – божественний воїн. У Біблії Гаврило – ангел, що, згідно з "Євангелієм від Луки", повідомив священикові Захарієві про народження Ісуса. Ці чоловіки – лідери. Знають іноземні мови. Раціоналісти. Вони завжди чинять виважено, обмірковуючи кожний крок. Не піддаються впливу, можуть вислухати пораду, але зроблять по-своєму. Гаврило має гарну інтуїцію, комунікабельні, їм притаманні і кар'єристські міркування, і вони нерідко досягають успіхів в житті, долають перешкоди та не зупиняються перед труднощами в справах і роботі.

Гліб

Лінгвісти стверджують, що ім'я Гліб походить від давньоскандинавської і у перекладі має значення "спадкоємець бога". У дитинстві Гліб вирізняється серйозністю і сміливістю. Втім, під час ігор він абсолютно звичайна дитина. Загалом хлопчик росте веселою і доброю дитиною. У дорослому віці він такий самий серйозний і спокійний. Гліб не любить поспішних рішень. Іноді може складатися враження, що Гліб відлюдний і навіть похмурий, але це зовсім не так. Він дуже відповідальна людина, а тому не любить порожніх слів.

Євген

Ім'я Євген в перекладі з давньогрецької означає "благородний" чи "знатний". Однією з приємних характеристик Євгена є працьовитість. Це особливо люблять його роботодавці. А ось до власної справи у нього немає хисту. Його цілеспрямованість зазвичай не витримує випробувань часом. Ідеальні для нього сфери точних наук і робота в галузі електроніки.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Семен

Лінгвісти стверджують, що ім'я Семен походить від стародавнього іудейського імені Симеон і у перекладі має значення "слухає", "почутий Богом". Семен наділений енергійністю, наполегливістю і самолюбством. Енергійність йому властива на початку будь-якого задуманого заходу, а завзятість дозволяє його довести до кінця. Водночас він дуже образливий.

Жіночі іменини

Тетяна

У імені Тетяна давньогрецьке походження. Воно бере початок від слова tatteo, яке в перекладі означає "облаштовувати", "та, що велить", "поставлена". Існує також латинська версія походження. У Стародавньому Римі було поширене чоловіче ім'я Татіан. Вважається, що Тетяна – його жіноча форма.

У Тетяни напрочуд сильна інтуїція, люди довіряють її передчуттям. Вона легка в спілкуванні, вміє зачарувати співрозмовника. Відрізняється сильною волею, практично не піддається чужому впливу, вірить в свої здібності і сили. Вона смілива, щира та має чудове відчуття гумору. Тетяна – природжений керівник. Вона може організувати роботу будь-якого колективу. Але комфортніше все ж почувається у творчій сфері.

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