День ангела 24 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела – це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 24 грудня святкують: Вікентій, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола, Петро, Терентій.

Чоловічі іменини

Вікентій

Ім'я Вікентій походить з латинської мови і у перекладі означає "переможець". Вікентій — відкрита, добра і прямолінійна людина. Він завжди готовий вислухати іншого і дати добру пораду. Він спокійний і розмірений, організований та ерудований, не любить ускладнювати події і дивитися на ситуацію з песимістичної точки зору. Його дії зрозумілі та прийнятні для оточення, оцінка ситуації завжди логічна. Вікентій не любить займатися справами, що не приносять користі, втім, саме свобода дій та відсутність обмежень визначають інтерес та ступінь його залучення до справ.

Данило

У перекладі з давньоєврейської ім'я Данило означає "суддя мій Бог" або "Бог мій суддя". Данило – спокійний і добрий хлопчик. Характером більше схожий на матір. Мало хворіє та любить рухливі ігри. Товариський, постійно оточений друзями. Він не виносить неправди, може навіть розлютитися, але відразу швидко відходить і зла довго не пам'ятає. Народжені взимку Данили завжди талановиті й багато чого досягають в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Леонтій

У перекладі з давньогрецького ім'я Леонтій означає "лев'ячий". З дитинства Леонтій впертий, хоча в батьків з ними немає особливих проблем. У спілкуванні досить важкий, вибираючи собі друзів, переслідує певну вигоду. Жадібний, не позбавлений кар'єризму, до людей ставиться із зарозумілістю. Дуже схожий на матір. Освоює найрізноманітніші професії: столяра й лікаря, адміністратора й слідчого, програміста й педагога, механіка й артиста. Леонтій має успіх у жінок і сам приділяє їм підвищену увагу.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Омелян

Ім'я Омелян у перекладі з давньогрецького означає "улесливий", "приємний у слові". Омелян — постійний і принциповий. Він дуже впертий, часом це приносить йому шкоду. Омелян не любить поспіху, суєти, заздалегідь планує всі свої справи. Він воліє мати декількох знайомих, одного-двох найкращих друзів, і зрідка коли склад "наближених" міняється.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження, і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Терентій

Ім'я Терентій походить з Візантії і у перекладі з латини воно означає "витончений". Терентій може справляти враження доброї і відкритої людини. Зі своїми справжніми друзями він чесний і щедрий. Болісно чутливий до прояву несправедливості з боку навколишніх. Хоча сам може проявляти корисливість й заводити "дружні" зв'язки з людьми, що займають видне положення в суспільстві. Він ніколи не скаже в обличчя все те, що думає про людину, боячись втратити її розташування до себе.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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