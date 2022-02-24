День ангела 24 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела 24 лютого: кого вітати з іменинами цього дня

24 лютого 2022 року свої іменини святкують володарі 5 імен: Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар.

Чоловічі імена 24 лютого

Гавриїл

Давньоарамейське ім’я, яке означає “Бог моя сила”. В дитинстві Гавриїл справляє враження замкнутого в собі хлопчика. Він досить серйозний і має слабку нервову систему. В дорослому віці стає завзятим, комунікабельним і амбіційним чоловіком. Цікаві факти про ім’я Гавриїл: вміє не показувати співрозмовнику своїх емоцій.

Всеволод

Прийшло до нас зі слов’янської мови та перекладається як “владар”. В дитинстві Всеволод талановитий і завзятий. Іноді може використовувати для досягнення своїх цілей не зовсім чесні методи. В дорослому віці стає товариським, працьовитим. Цікаві факти про ім’я Всеволод: в сім’ї прагнуть стати лідером.

Єгор

Фонетичний варіант імені Григорій, перекладається з давньогрецької як “землероб”. В дитинстві Єгор старанний і працелюбний. Досягає успіху в багатьох сферах діяльності. В дорослому віці стає щирим, має аналітичний склад розуму. Цікаві факти про ім’я Єгор: не здатний на зраду чи обман.

24 лютого день ангела святкують Гавриїл, Всеволод, Єгор, Дмитро і Захар / Pexels

Дмитро

Давньогрецьке ім’я, яке означає “присвячений богині Деметрі”. В дитинстві Дмитро рухливий, іноді неслухняний хлопчик. За пустотливим сином буває важко стежити. В дорослому віці стає більш спокійним та врівноваженим. Йому важко реалізуватися в житті. Цікаві факти про ім’я Дмитро: активно відстоює свою думку.

Захар

Ім’я давньоєврейське, перекладається як “Бог згадав”. В дитинстві Захар спокійний хлопчик, який може годинами сидіти наодинці і збирати конструктор. Його особливою пристрастю вважається техніка. В дорослому віці стає добрим чоловіком з надто широкою натурою. Цікаві факти про ім’я Захар: любить запрошувати до себе в гості не лише друзів, але і малознайомих людей.

Жіночі імена 24 лютого

24 лютого іменини святкують лише чоловіки.