День ангела 24 січня: кого вітати з іменинами цього дня

День ангела — вшанування пам’яті святого чи мученика, ім’я якого носить дитина. Церква стверджує, що саме в цей момент створюється особливий духовний зв’язок між покровителем небес та християнином. ТСН.ua підготував для вас перелік імен, які 24 січня святкують свій День Ангела.

24 січня 2022 року свої іменини святкують володарі 7 імен: Федот, Феодосій, Михайло, Степан, Терентій, Федір, Агапій.

Чоловічі імена 24 січня

Федот

Ім’я має грецьке походження і означає “Богом даний”. З дитинства Федот відрізняється імпульсивністю, справедливістю та емоційністю. Серед однолітків він лідер, який завжди прагне бути в усьому найкращим. В дорослому віці Федот залишається імпульсивним та стає самовпевненим чоловіком. При цьому він потребує підтримки та кохання з боку своєї обраниці. З Федотом можна вести спільні справи, ділитися таємницями. Цікаві факти про ім’я Федот: найважливішою рисою характеру чоловіка вважається вміння чітко мислити навіть в складних ситуаціях.

Феодосій

Чоловіче ім’я, яке з грецького перекладається як “подарунок Бога”. На Русі з’явилося разом з приходом християнства. З дитинства Феодосій росте замкнутим в собі хлопчиком. Ніякі конфлікти не можуть спровокувати бурю емоцій. Через це дехто вважає Феодосія байдужим, але варто розуміти, що він просто не любить виставляти свої переживання напоказ. В дорослому віці Феодосій відрізняється працелюбністю, аналітичним складом розуму, часто подає цікаві ідеї. За це його цінують на роботі. Цікаві факти про ім’я Феодосій: найбільш шанованим православним святим з цим іменем є Феодосій Печерський.

Михайло

Давньоєврейське ім’я, яке означає “рівний Богу”. В дитинстві Михайло росте дуже допитливим хлопчиком, який любить самостійність. Якщо потрапить до хорошої компанії однолітків, батьки можуть за нього не хвилюватися. Інколи проявляє невпевненість у собі, тому його потрібно хвалити за успіхи. В дорослому віці Михайло відрізняється загостреним почуттям прекрасного, а тому часто обирає творчі професії. Може бути образливим, але не злопам’ятним. Цікаві факти про ім’я Михайло: може довго добиватися кохану, відрізняється терплячістю та впертістю в стосунках.

24 січня свої іменини святкують Федот, Феодосій, Михайло, Степан, Федір, Терентій і Агапій / Pexels

Степан

І перекладі з давньогрецького ім’я означає “вінець”, “корона”. В дитинстві Степан відрізняється непосидючістю, енергійністю та рухливістю. Часто вимагає до себе уваги від батьків та інших дорослих. Однак росте добрим хлопчиком і залишається таким все своє життя. В дорослому віці Степан врівноважений чоловік, який наділений почуттям власної гідності. Легко вчиться та запам’ятовує, а тому може бути успішним в будь-якій професії. Цікаві факти про ім’я Степан: це дуже товариська людина, у якої завжди багато друзів та знайомих.

Терентій

Ім’я прийшло з Візантії і в перекладі з латинської мови означає “витончений”. З дитинства Терентій болісно сприймає будь-яку несправедливість у відношенні до своєї особи. Хоча сам часто корисливий та може заводити лише ті “дружні” стосунки, які йому вигідні. В дорослому віці Терентій справляє враження замкнутого та відстороненого чоловіка. При цьому він залишається щедрим до близьких і друзів. Завдяки оптимізму, хорошому почуттю гумору і добродушністю легко сходиться з жінками. Цікаві факти про ім’я Терентій: вміє блискавично міркувати, а тому краще підбирати таку професію, де це вміння може пригодитися.

Федір

Ім’я має грецьке походження, перекладається як “дарований Богом”. З дитинства Федір проявляє впевненість у собі, рішучість та чесність. Він небагатослівний, але надійний друг, який вміє зберігати таємниці. В дорослому віці Федір ретельно планує все життя і ніколи не відступає від своєї мети. Любить майструвати своїми руками, не допускає зайвих витрат в домі. Незважаючи на практичність, в певних ситуаціях здатний і на жертовність. Цікаві факти про ім’я Федір: в юності він схильний до авантюр, а з віком може стати підозрілим.

Агапій

Грецьке ім’я, яке означає “той, кого люблять”. В дитинстві Агапій росте дуже слухняним хлопчиком, якому, все ж, притаманна деяка принциповість, а інколи і впертість. Інколи ці риси характеру стають причиною того, що дитині важко знайти друзів. В дорослому віці Агапій цілеспрямований, практичний. На нього дуже важко вплинути, адже майже ніщо не може похитнути його думку. В стосунках шукає людину, на яку можна покластися. Цікаві факти про ім’я Агапій: всіх успіхів він добивається сам, без сторонньої допомоги, при цьому відрізняється впертістю.

Жіночі імена 24 січня

24 січня святкують свої іменини лише чоловіки.

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