День ангела 24 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 9 імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 24 вересня святкують: Віктор, Герман, Дмитро, Євдокія, Лев, Микола, Петро, Роман, Сергій.

Чоловічі іменини

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Герман

Ім'я Герман має латинське походження і у перекладі має значення "близький" і "рідний". Якщо вважати, що це ім'я має давньогерманськое походження, тоді воно перекладається, як "войовничий" або просто "воїн". Герман – сміливий, вольовий і цілеспрямований чоловік. Він притягує до себе людей і має лідерські здібності. Герман чудово розуміє психологію людей і успішно цим користується. Він часто стає керівником досить високого рангу. У сімейних стосунках Герман також обов'язково посідає місце лідера. Дружину шукає поступливу, яка повністю і беззастережно приймає його лідерство.

Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму чоловік. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті. Надійність і ґрунтовність Дмитра роблять з нього доброго чоловіка і люблячого батька.

Лев

Лев — це чоловіче ім'я з нез'ясованою етимологією. Воно може походити як від латинського слова "Leo", так і від грецького слова "Λέων". В обох випадках ім'я Лев означає "лев". Власника імені Лев вирізняють такі риси, як сміливість, терпіння, надійність і послідовність. Ці поєднання характеру роблять Льва прекрасним другом і складним ворогом. Він досить суворо дивиться на світ і оточення. Лев — дуже відповідальний чоловік. Його надійність стає легендою поміж його знайомих, адже він дійсно робить все можливе щоб виконати обіцянку.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Петро

Петро – це ім'я грецького походження і в перекладі означає "скеля" або "камінь". Характерними для Петра рисами можна назвати його прямоту і схильність до незалежності. Він не любить лицемірства і всіляко відстоює своє право говорити те, що думає. Його можна назвати ідеалістом. Петро – це людина з гарячим серцем. Він шукає ідеальні кохання і дружбу.

Роман

Роман від латинського слова означає "римський", "римлянин". Роман не терпить у житті однаковості. Він раптово може перервати навчання в інституті й піти працювати. Чимсь захопившись, він загоряється й намагається захопити своєю витівкою інших. Перший час сімейне життя серйозно буде ускладнене його тягою до розмаїтості взаємин, неможливістю зосередитися на одній справі й довести її до кінця. З появою в сім'ї дітей робиться розсудливим і стає гарним батьком.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Жіночі іменини

Євдокія

Ім'я Євдокія з'явилося у Візантії, утворилося воно від слова "еудокіа", що в перекладі з давньогрецької мови означає "подяка", "добре бажання", "благовоління". Дівчата з цим ім’ям красиві і мають струнку фігуру, притягають погляди чоловіків. Євдокія доглядає за своєю зовнішністю, постійно в курсі модних тенденцій. Наділена гордістю і зарозумілістю, не виносить критичних зауважень, за внутрішнім складом чутлива й уразлива дівчина. Вона довіряє тим, хто їй дорогий. Євдокія – товариська і відверта, вміє розуміти жарти. Жінка з цим ім'ям — енергійна і тверда і здатна досягти багато чого у своїй професії.

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